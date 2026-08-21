Missa de sétimo dia de Laura Cardoso será aberta a público – 20/08/2026 – Ilustrada

A missa de sétimo dia da morte de Laura Cardoso acontece neste domingo (23), às 11h30, em São Paulo, e será aberta ao público.





A atriz Laura Cardoso aos 96 anos na sala de seu apartamento em Perdizes, em São Paulo

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Eduardo Knapp/Folhapress





A cerimônia que celebra a atriz morta na segunda-feira (17) vai ocorrer na igreja Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima. O local fica no número 1.831 da avenida Dr. Arnaldo, no bairro Sumaré, na região oeste da capital paulista.

Cardoso morreu de causas naturais, segundo a família, aos 98 anos. Uma das grandes atrizes da televisão brasileira, fez novelas como “Mulheres de Areia”, “Chocolate com Pimenta” e “Caminho das Índias”.