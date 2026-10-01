O uso de bens públicos em campanha eleitoral é o tema desta semana

Em mais uma edição da série especial sobre as eleições, o MP Responde traz nesta semana questões relacionadas ao uso de bens públicos na campanha eleitoral. As respostas são apresentadas pela Promotora de Justiça Mariana Pinheiro de Souza, do Ministério Público do Paraná. Confira:

– O muro da escola do meu filho e os postes da rua foram pichados com propaganda de um político. Isso é permitido pela lei?

– O prefeito da minha cidade está usando carro e servidores da prefeitura para fazer a campanha do seu aliado. Isso não é proibido?

Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com até um minuto e meio de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos.

Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou nossas redes sociais, no perfil @mpparana.

Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify e Apple.

Edições anteriores:

– Um candidato anunciou comício no meu bairro com show de cantores famosos para animar. Essa atração é permitida?

– Meu patrão está ameaçando demitir quem não votar no candidato dele. Isso não é crime? Como denunciar?

– Recebi no WhatsApp um vídeo de um candidato que desconfio ser falso. Posso denunciar? Como faço isso?

– Um candidato a deputado da minha cidade está distribuindo cestas básicas. Isso não é compra de votos? Onde posso denunciar?

– Vi que um lutador ficou gravemente ferido numa competição. Quem o feriu cometeu crime ou isso faz parte da luta?

– Um jogador de futebol teve fratura exposta por causa de uma jogada violenta do adversário. Ele pode processar esse adversário?

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