Obituário: Confira os falecimentos registrados em Cascavel em 27/07/2026

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Diariamente a CGN publica para você os óbitos registrados em Cascavel pela ACESC (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel)
As informações publicadas são fornecidas pela autarquia municipal, você poderá encontrar o nome, a data do falecimento e as informações sobre velório e sepultamento
TEODORO BATISTA RIBAS
Filiação: João Alfredo Ribas e Dosolina Ribas
Idade: 82 anos
Falecido em 24/07/2026
Sepultamento: 24/07/2026, as 17:00, Cemitério Municipal, Quedas do Iguaçu -PR
THEREZA FERREIRA DA SILVA
Filiação: Juvenal Luiz Ferreira e Etelvina de Jesus Ferreira
Idade: 88 anos
Falecido em 24/07/2026
Sepultamento: 25/07/2026, as 13:30, Cemitério Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR
LUIZ LOPES
Filiação: Virato Lopes e Nair Lopes
Idade: 84 anos
Falecido em 24/07/2026
Sepultamento: 25/07/2026, as 10:30, Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR
ARNALDO DA SILVA
Filiação: Dorvalino Jose da Silva e Adiciana Rosa de Jesus
Idade: 77 anos
Falecido em 24/07/2026
Sepultamento: 25/07/2026, as 15:00, Cemitério Municipal, Guaira -PR
BENNO REMPEL
Filiação: Guilherme Frederico Rempel e Mathilde Gertudres Rempel
Idade: 90 anos
Falecido em 24/07/2026
Sepultamento: 25/07/2026, as 17:00, Cemitério Municipal, Pato Branco -PR
ISRAEL CAMILO DE PAIVA
Filiação: Izidoro Camilo de Paiva e Maria Angelica Viana de Paiva
Idade: 63 anos
Falecido em 24/07/2026
Sepultamento: 25/07/2026, as 09:00, Cemitério Municipal, São Bernardo do campo – SP
JASON ANTONIO MARTINS
Filiação: Jose Baltazar e Isoleta A Martins
Idade: 45 anos
Falecido em 24/07/2026
Sepultamento: 25/07/2026, as 15:00, Cemitério Municipal, Pq São Luiz -PR
MIGUEL AMAURI DA MOTTA
Filiação: Primorio Bolles e Alice Maria
Idade: 63 anos
Falecido em 24/07/2026
Sepultamento: 25/07/2026, as 14:00, Cemitério Municipal, Ceu Azul -PR
NATIMORTO DE THAYNA RODRIGUES SOARES DE ABREU
Filiação: Jackson Vicente da Silveira e Thayna Rodrigues Soares de Abreu
Idade: 0 anos
Falecido em 23/07/2026
Sepultamento: 24/07/2026, as 15:00, Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR
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