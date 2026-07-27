Obituário: Confira os falecimentos registrados em Cascavel em 27/07/2026

Diariamente a CGN publica para você os óbitos registrados em Cascavel pela ACESC (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel)

As informações publicadas são fornecidas pela autarquia municipal, você poderá encontrar o nome, a data do falecimento e as informações sobre velório e sepultamento

TEODORO BATISTA RIBAS

Filiação: João Alfredo Ribas e Dosolina Ribas

Idade: 82 anos

Falecido em 24/07/2026

Sepultamento: 24/07/2026, as 17:00, Cemitério Municipal, Quedas do Iguaçu -PR

THEREZA FERREIRA DA SILVA

Filiação: Juvenal Luiz Ferreira e Etelvina de Jesus Ferreira

Idade: 88 anos

Falecido em 24/07/2026

Sepultamento: 25/07/2026, as 13:30, Cemitério Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR

LUIZ LOPES

Filiação: Virato Lopes e Nair Lopes

Idade: 84 anos

Falecido em 24/07/2026

Sepultamento: 25/07/2026, as 10:30, Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR

ARNALDO DA SILVA

Filiação: Dorvalino Jose da Silva e Adiciana Rosa de Jesus

Idade: 77 anos

Falecido em 24/07/2026

Sepultamento: 25/07/2026, as 15:00, Cemitério Municipal, Guaira -PR

BENNO REMPEL

Filiação: Guilherme Frederico Rempel e Mathilde Gertudres Rempel

Idade: 90 anos

Falecido em 24/07/2026

Sepultamento: 25/07/2026, as 17:00, Cemitério Municipal, Pato Branco -PR

ISRAEL CAMILO DE PAIVA

Filiação: Izidoro Camilo de Paiva e Maria Angelica Viana de Paiva

Idade: 63 anos

Falecido em 24/07/2026

Sepultamento: 25/07/2026, as 09:00, Cemitério Municipal, São Bernardo do campo – SP

JASON ANTONIO MARTINS

Filiação: Jose Baltazar e Isoleta A Martins

Idade: 45 anos

Falecido em 24/07/2026

Sepultamento: 25/07/2026, as 15:00, Cemitério Municipal, Pq São Luiz -PR

MIGUEL AMAURI DA MOTTA

Filiação: Primorio Bolles e Alice Maria

Idade: 63 anos

Falecido em 24/07/2026

Sepultamento: 25/07/2026, as 14:00, Cemitério Municipal, Ceu Azul -PR

NATIMORTO DE THAYNA RODRIGUES SOARES DE ABREU

Filiação: Jackson Vicente da Silveira e Thayna Rodrigues Soares de Abreu

Idade: 0 anos

Falecido em 23/07/2026

Sepultamento: 24/07/2026, as 15:00, Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR