Como funciona uma calculadora de odds e para que ela serve

As casas de apostas utilizam estatísticas para calcular as odds de um determinado evento, com essas cotações correspondendo à probabilidade que a casa atribui para aquele determinado evento ocorrer. Esse processo como um todo tem algum grau de complexidade, mas que na prática é bem mais fácil de se entender.

O mais importante é que você entenda e calcule suas odds antes de apostar, para saber qual tipo de aposta vale a pena ser feita (o que se chama também de “aposta de valor”), sendo que para isso é necessário antes entender como funcionam as odds, para depois olharmos uma calculadora de apostas e aprender como ela pode facilitar sua vida.

O que são as odds

Odds nada mais são do que as probabilidades, ou seja, o valor que uma casa de apostas calcula para que determinado resultado aconteça. Por exemplo, numa situação onde você quer apostar na quantidade de gols em um jogo e a opção mais que 2.5 gols está cotada a 2.00, isso quer dizer que você receberá o dobro do valor apostado, mas também que a casa calculou uma probabilidade de aproximadamente 50% de chance daquele evento ocorrer.

As casas olham para os jogos passados das equipes, além de utilizar outras variáveis para calcular este valor, e você como apostador também precisa entender esse processo para encontrar apostas que sejam mais interessantes.

Apenas como um adendo, as casas de apostas utilizam vários sistemas de odds, e inclusive existem calculadoras que já permitem transformar odds decimais em outros sistemas.

Como exemplo, a odd de 2.00 no sistema fracionário é escrita em 1/1, ao passo que no sistema americano (ou moneyline) será de 100. O mais recomendado é mesmo utilizar o sistema decimal, mais comum e fácil de se entender, sendo que muitas casas permitem que você escolha o sistema a ser utilizado.

Entendendo as odds

Agora que você sabe como uma odd é calculada, é possível fazer o caminho reverso e calcular você mesmo a odd justa para aquele evento, a fim de encontrar situações onde possa ter vantagem.

Um exemplo é um jogo onde você tenha calculado a média de gols dos times envolvidos e, para a partida onde se enfrentam, o indicado é que o jogo tenha 1.82 gols.

A casa de apostas, por sua vez, deu uma odd de 2.00 para saírem menos que 2.5 gols nessa partida, e nesse caso você teria uma situação vantajosa para realizar a aposta, já que uma odd bem justa nesse caso seria a de 1.82 que você calculou.

Por outro lado, se a casa sinalizasse com uma odd de 1.6, bastante abaixo dos 1.82 de média calculada, não haveria vantagem alguma em realizar esse tipo de aposta. Há calculadoras na internet que fazem as contas sobre esse tipo de média, e facilitam muito a sua vida.

Outras funções das calculadoras

Se você gosta de apostas múltiplas, aqui também há uma opção interessante. É possível simular as entradas, calculando o valor a ser recebido com antecipação e assim estudar várias possibilidades antes de se decidir sobre qual aposta será feita.

Também é um método interessante para calcular odds de diferentes mercados e ter uma ideia de como isso se comportaria sem alguns descontos (muitas casas tem a função “criar aposta”, mas na maioria das vezes há um valor descontado na premiação, e uma odd sem esses descontos pode ser calculada com essa ferramenta).

Além disso, há casas com promoções que aumentam o prêmio, mas você tem aqui uma opção bacana se quiser saber exatamente qual o valor do prêmio, sem outros acréscimos, o que permite até fazer comparações com várias casas de apostas.

A calculadora de apostas também pode ajudar a montar estratégias, já que olhar para as odds como tema central pode ser um ponto de partida para montar uma base para suas apostas.

A calculadora enquanto ferramenta para apostas

Com tudo o que vimos até aqui, já é possível entender que uma calculadora de apostas é apenas um meio para um fim, diferente de outras calculadoras que se encontra por aí, capazes até de resolver equações e montar gráficos.

Os esportes não são uma ciência exata e isso se reflete nas apostas, que trabalham com probabilidades estatísticas e não com certezas, não sendo assim uma ciência exata.

Nenhuma calculadora é capaz de prever o resultado de um jogo ou quantos gols serão anotados, mas elas podem dar uma ideia e são uma ferramenta útil para aumentar a chance de acertos.

Deve-se pensar nisso mais ou menos como colocar uma mira num arco para atirar uma flecha: ela não garante que você irá acertar o alvo, mas melhora suas chances e é muito mais útil do que apenas atirar a olho nu.

Por outro lado, também é bom exercitar sua análise antes de utilizar a calculadora e assim ter uma chance melhor de encontrar oportunidades de lucro, para então fazer comparações e entender quando uma odd realmente vale a pena.

Nesse sentido, basear apostas somente nas calculadoras pode não ser tão positivo – lembre-se de que a calculadora é apenas um meio para um fim, que é melhorar sua chance de ter lucros.

Apostas são algo complexo e que exigem do apostador ir além do básico, e utilizar uma calculadora é só um passo numa longa caminhada – cabendo a você decidir o quanto isso importa.