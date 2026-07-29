Obras levam mais de 220 quilômetros de asfalto ao interior de Cascavel

A Prefeitura de Cascavel segue avançando com o maior programa de pavimentação rural da história do município. Nesta terça-feira (28), o prefeito Renato Silva vistoriou obras que integram o pacote de mais de 220 quilômetros de asfalto previstos para serem executados até 2027.

Durante a agenda, o prefeito acompanhou o andamento da pavimentação da Estrada São João-São Pedro, no Distrito de São João. A obra contempla 4,87 quilômetros de asfalto, com investimento de R$ 7,4 milhões, criando uma ligação entre Cascavel e Corbélia.

Na sequência, a comitiva visitou a Estrada Jacob Munhak, que recebe investimento de R$ 11,4 milhões para a pavimentação de 5,47 quilômetros. A via é considerada um importante acesso ao Distrito de São João e também faz a ligação com a BR-277, facilitando o transporte e o escoamento da produção agrícola.

Em Juvinópolis, as vistorias ocorreram nas estradas Castelo e 4 Fronteiras. Na Estrada Castelo, estão sendo investidos R$ 6,4 milhões em 4,37 quilômetros de pavimentação, enquanto a Estrada 4 Fronteiras recebe R$ 8,2 milhões para a execução de 5,6 quilômetros de asfalto, ligando a PR-180 às divisas de Três Barras do Paraná, Catanduvas e Boa Vista da Aparecida.

Segundo a Prefeitura, o programa busca melhorar a mobilidade, fortalecer o escoamento da produção agrícola e oferecer mais segurança e qualidade de vida às famílias que vivem no campo. A previsão é que alguns dos trechos em execução sejam concluídos até o fim deste ano.