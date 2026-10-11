Ônibus Escola pega fogo em Toledo; criança e motorista saem sem ferimentos

Incêndio ocorreu em Novo Sobradinho na sexta (9); veículo de empresa terceirizada tinha vistorias em dia e causas serão apuradas

Um ônibus Escola pegou fogo enquanto transportava uma criança e o motorista na região de Novo Sobradinho, em Toledo, no oeste do Paraná, na sexta-feira (9). Segundo a Prefeitura de Toledo, ambos conseguiram sair do veículo em segurança e não se feriram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Equipes da Secretaria Municipal de Educação, da Escola Municipal Washington Luiz e da Guarda Municipal também acompanharam a ocorrência.

Apuração e situação do veículo

De acordo com a Prefeitura, o ônibus pertence a uma empresa terceirizada que presta serviço de transporte Escola ao município. A administração informou que o veículo havia passado pelas vistorias exigidas para o transporte de estudantes, que não foram encontradas irregularidades nas inspeções anteriores e que a documentação estava em dia.

A causa do incêndio ainda não foi identificada e será apurada. A empresa responsável pelo ônibus foi comunicada e acompanha a ocorrência; eventuais medidas serão definidas após a apuração, informou a Prefeitura.

Recomendações e posicionamento

A Prefeitura recomendou que a criança e o motorista procurassem atendimento médico por causa da exposição à fumaça e do impacto emocional da ocorrência. Não há informações sobre a idade da criança nem se os dois precisaram de atendimento hospitalar.

“Felizmente, o motorista e a criança conseguiram sair do veículo em segurança. Agora, nosso compromisso é acompanhar a apuração dos fatos e tomar todas as providências necessárias”, afirmou a secretária municipal da Educação, Janice Salvador.