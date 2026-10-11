Governo federal envia aeronaves ao Amazonas para reforçar combate às queimadas após aumento de 271% nos focos de incêndio

O governo federal mobilizou uma força-tarefa com aeronaves e brigadistas para combater o crescimento acentuado de focos de incêndio no Amazonas.

O estado do Amazonas enfrenta um momento crítico em relação às queimadas florestais. Nos primeiros dez dias de outubro, o número de focos de fogo apresentou um aumento de 271% em comparação ao mesmo período do ano passado, totalizando 1.380 registros, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Para conter o avanço das chamas, o governo federal iniciou a mobilização de uma força-tarefa que inclui o reforço aéreo e terrestre. A estratégia visa proteger áreas de preservação, propriedades e a saúde da população que sofre com a fumaça proveniente dos incêndios.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu, no último sábado, a situação de emergência decretada pelo governador Roberto Cidade em 36 municípios, o que permite o envio de recursos federais para o suporte necessário às operações.

Reforço aéreo e terrestre no combate ao fogo

A operação de resposta conta com o envio de dois aviões KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB), que se somam a outras aeronaves já em atuação, incluindo quatro modelos Air Tractor e dois helicópteros. A previsão é que o suporte aéreo intensifique as ações de controle a partir desta segunda-feira.

Além dos equipamentos, o efetivo humano foi reforçado. Atualmente, 290 brigadistas federais trabalham no combate direto aos incêndios. O estado de São Paulo também enviou um contingente de 30 profissionais, composto por bombeiros militares e integrantes da Defesa Civil, para apoiar as equipes locais.

Investimentos e situação das áreas atingidas

Desde 2024, o governo federal destinou R$ 45 milhões ao projeto ProAmazon para estruturar o Corpo de Bombeiros Militar do estado. Desse total, R$ 34,7 milhões já foram liberados para a compra de viaturas e equipamentos de segurança, restando cerca de R$ 10 milhões disponíveis.

Dados do Censipam indicam que a maioria dos focos, num total de 1.186, está localizada em áreas públicas. O levantamento aponta ainda a incidência de chamas em 116 terras indígenas e 97 unidades de conservação, reforçando a necessidade de uma resposta rápida das autoridades.

Fatores climáticos e coordenação entre estados

O governador Roberto Cidade ressaltou que a fumaça que encobre o Amazonas não é originada apenas por incêndios locais, mas também por queimadas ocorridas em outras unidades da Federação. A coordenação das ações ocorre em conjunto com o governo federal.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, Reforço o compromisso com o estado. Segundo o ministro, todo o suporte necessário, incluindo veículos e recursos, será disponibilizado para enfrentar esta crise ambiental que afeta o território amazonense.

FAQ – Perguntas e Respostas

1. Quantos focos de incêndio foram registrados no Amazonas em outubro?

Foram registrados 1.380 focos de incêndio entre os dias 1º e 10 de outubro de 2026.

2. Quais aeronaves foram enviadas para auxiliar no combate?

O governo federal mobilizou dois aviões KC-390 da FAB, quatro aeronaves Air Tractor e dois helicópteros.

3. Quantos municípios estão em situação de emergência?

O governo reconheceu a situação de emergência em 36 municípios do estado do Amazonas.

4. Qual o papel de São Paulo na operação?

O governo paulista enviou 30 profissionais, sendo 25 bombeiros militares e cinco integrantes da Defesa Civil, para auxiliar no combate ao fogo.

5. Quanto o governo federal já investiu no ProAmazon?

Foram disponibilizados R$ 45 milhões desde 2024, com R$ 34,7 milhões já repassados para estruturar o Corpo de Bombeiros local.