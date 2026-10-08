Ônibus perde freio, atinge carro e percorre cinco quadras em Coronel Vivida

Ônibus perde freio às 7h24 na Rua Romário Martins; veículo da Dalba atingiu um Chevrolet Astra, percorreu cinco quadras e não deixou feridos graves.

Um ônibus a serviço da empresa Dalba perdeu os freios no início da manhã de 8 de outubro de 2026 e colidiu com a traseira de um Chevrolet Astra no centro de Coronel Vivida. O acidente ocorreu por volta das 7h24 na Rua Romário Martins, em frente à Joavi Home Center e ao Auto Center Coronel, segundo o CGN.

Após a colisão, o veículo seguiu desgovernado por aproximadamente cinco quadras e só parou no entroncamento da Rua Clevelândia com a Rua Iguaçu. Não houve registro de feridos graves, segundo CGN.

Trajetória do veículo

O ônibus, que transportava cerca de 17 trabalhadores, apresentou falha nos freios enquanto seguia pela Rua Romário Martins. Depois de atingir o Astra conduzido por Cleomar Motokowski, de 35 anos, o coletivo continuou a deslocar-se por aproximadamente cinco quadras até parar no cruzamento informado pela reportagem.

Danos e vítimas

O Chevrolet Astra ficou bastante danificado e, inicialmente, foi considerado perda total pela reportagem. Apesar da força do impacto, não houve feridos graves: o motorista do Astra relatou dores nas costas e na coluna, mas não apresentava lesões aparentes; os trabalhadores que estavam no ônibus também não se feriram, conforme apurado pelo CGN.

Em entrevista à Rádio Voz, o motorista do Astra disse: “Só senti a pancada e o ônibus passando”.

Investigação e liberação do trânsito

A Polícia e os demais órgãos competentes devem investigar as causas do acidente, segundo o CGN. Não houve necessidade de encaminhamento hospitalar e o trânsito foi liberado após a remoção dos veículos.