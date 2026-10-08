Urso mata homem e fere mulher em ger no distrito de Bayanzurkh, perto de Ulaanbaatar

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Um urso matou um homem e deixou uma mulher gravemente ferida após atacá‑los dentro de um ger — a tenda tradicional mongol — no distrito de Bayanzurkh, nos arredores de Ulaanbaatar, informou a BBC.
O incidente ocorreu durante a noite de quarta‑feira. A mulher, na casa dos 50 anos, conseguiu fugir e avisar vizinhos; ela está em condição grave no hospital, disse o funcionário municipal Munkhbayar M a repórteres. O homem, na casa dos 40 anos, morreu.
Equipes de guardas florestais procuram o urso, e autoridades pediram que moradores mantenham vigilância e relatem avistamentos, segundo a BBC.
A reportagem da BBC diz que avistamentos de ursos junto a áreas habitadas tornaram‑se mais comuns por motivos que incluem mudanças climáticas e escassez de alimentos. Em comentários reproduzidos pela agência AFP, Munkhbayar afirmou que já foram registrados 24 avistamentos de ursos perto da capital neste ano, contra apenas dois em 2018.
Vídeos que mostram ursos entrando em gers, danificando estruturas e atacando animais domésticos têm circulado nas redes sociais da Mongólia, segundo a BBC. A AFP relatou ainda que permissões de caça foram emitidas em oito províncias e que autoridades buscam obter armas com dardos tranquilizantes para apoiar os guardas em áreas rurais.
As informações desta matéria foram sustentadas pelas reportagens da BBC e por trechos citados da AFP, conforme publicado pela BBC.