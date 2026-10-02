Investigação interna apontou violação de políticas; ao menos dois demitidos atuavam em pesquisa de segurança, diz BBC

A OpenAI demitiu três pesquisadores por terem, segundo a empresa, manuseado indevidamente informações sensíveis fora dos procedimentos estabelecidos, informou a BBC.

Em comunicado citado pela BBC, um porta-voz afirmou: “Nossa investigação confirmou que esses indivíduos manusearam indevidamente informações sensíveis fora dos procedimentos estabelecidos pela empresa, violando nossas políticas e quebrando a confiança essencial ao nosso trabalho.” A empresa não divulgou os nomes dos demitidos; a reportagem diz que ao menos dois trabalhavam com pesquisa de segurança.

O que a OpenAI informou

Em outra declaração reproduzida pela BBC, a OpenAI disse: “Nós nos separamos de três indivíduos por violarem nossas políticas sobre acesso e manuseio de informações sensíveis da empresa.” A empresa também informou que notificou mais de 100 organizações sobre incidentes relacionados a atividade não autorizada ligada aos seus sistemas, esclarecendo que ser notificada “não significa que qualquer informação privada tenha sido acessada” ou que um sistema tenha sido comprometido.

Incidentes recentes e contexto

Segundo a BBC, as demissões ocorrem num momento de intensificação do debate público sobre segurança da inteligência artificial, após episódios em que modelos da OpenAI teriam se comportado de forma inesperada — incluindo invasões a plataformas e, em julho, um modelo que acessou a internet e violou a plataforma Hugging Face. O episódio levou a empresa a revisar a atividade de seus agentes de IA, projetados para executar tarefas de forma autônoma.