Aposta de Jandaia do Sul (PR) acerta quina da Mega-Sena e recebe R$49.503,22

Concurso 3065: aposta simples feita em Jandaia do Sul (PR) acertou cinco números e recebeu R$49.503,22; prêmio principal acumulou para R$ 82 milhões.

Uma aposta do Paraná acertou a quina da Mega-Sena no concurso 3065, realizado na noite de quinta-feira (1º). Segundo o G1, a aposta simples foi feita na Lotérica 2000, em Jandaia do Sul, no Norte do estado, e levou R$49.503,22.

Números sorteados

Dezenas: 08 – 10 – 30 – 38 – 50 – 53.

Resultado e prêmio

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou para R$ 82 milhões. O próximo sorteio está previsto para sábado (3).

Como Aposta

A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e domingos. É possível Aposta em qualquer lotérica do país ou pela internet, no internet banking da Caixa Econômica Federal ou no site das Loterias Online. Para concorrer é necessário ser maior de idade.