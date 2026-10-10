Operação Lei Seca autua 32 condutores por embriaguez em Cascavel

Fiscalização na noite de 9 de outubro em Cascavel registrou 203 autos, abordagens em regiões Norte e Central e seis prisões, segundo o CGN.

Uma operação da Lei Seca realizada na noite de sexta-feira (9) em Cascavel resultou em 203 autos de infração e 32 autuações relacionadas à embriaguez, segundo informações divulgadas pelo CGN. A ação foi conduzida pelo Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal, a Transitar e a Polícia Civil.

A fiscalização ocorreu em dois pontos: na região Norte, na Rua Jacarezinho, e na região Central, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Souza Naves. O objetivo declarado foi coibir a condução de veículos sob efeito de álcool e outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Alcance da operação

De acordo com o CGN, os agentes abordaram 142 pessoas e 127 veículos durante a ação. Foram lavrados 203 autos de infração no total.

Autuações e apreensões

Ainda conforme o balanço divulgado ao CGN, as equipes recolheram 4 motocicletas, 6 automóveis e 1 veículo autopropelido. A fiscalização também identificou 21 condutores sem habilitação e 24 veículos com o licenciamento atrasado.

Embriaguez ao volante e prisões

O relatório informado ao CGN aponta que 32 condutores foram autuados por situações ligadas à embriaguez: 22 se recusaram a realizar o teste do etilômetro — sem apresentar sinais de embriaguez — e 10 foram autuados por dirigir sob efeito de álcool. Seis pessoas foram presas por embriaguez ao volante.