Operação Lei Seca autua 32 condutores por embriaguez em Cascavel

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Uma operação da Lei Seca realizada na noite de sexta-feira (9) em Cascavel resultou em 203 autos de infração e 32 autuações relacionadas à embriaguez, segundo informações divulgadas pelo CGN. A ação foi conduzida pelo Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal, a Transitar e a Polícia Civil.
A fiscalização ocorreu em dois pontos: na região Norte, na Rua Jacarezinho, e na região Central, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Souza Naves. O objetivo declarado foi coibir a condução de veículos sob efeito de álcool e outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
De acordo com o CGN, os agentes abordaram 142 pessoas e 127 veículos durante a ação. Foram lavrados 203 autos de infração no total.
Ainda conforme o balanço divulgado ao CGN, as equipes recolheram 4 motocicletas, 6 automóveis e 1 veículo autopropelido. A fiscalização também identificou 21 condutores sem habilitação e 24 veículos com o licenciamento atrasado.
O relatório informado ao CGN aponta que 32 condutores foram autuados por situações ligadas à embriaguez: 22 se recusaram a realizar o teste do etilômetro — sem apresentar sinais de embriaguez — e 10 foram autuados por dirigir sob efeito de álcool. Seis pessoas foram presas por embriaguez ao volante.