Justiça Federal reverte liminar e suspende operações da plataforma Stake Brasil

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A segunda instância da Justiça Federal derrubou, nesta sexta-feira (9), a liminar que permitia o funcionamento da plataforma de apostas Stake Brasil. A medida foi tomada após um recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU).
Anteriormente, a empresa havia obtido uma autorização judicial para manter suas operações até o dia 25 de outubro. Isso ocorria mesmo após a publicação da medida provisória que restringiu o acesso dos consumidores Brasileiro às bets.
Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o desembargador Johonsom Di Salvo, presidente do TRF3, foi o responsável por proferir a decisão que suspende as atividades da plataforma.
Para o magistrado, permitir que apenas uma empresa continue operando enquanto as demais seguem proibidas cria um cenário de assimetria regulatória. Segundo o desembargador, essa situação prejudica diretamente a execução da política Público estabelecida pelo governo para o setor.
O tribunal destacou que a manutenção de uma única plataforma ativa compromete a efetividade da proibição das apostas eletrônicas. O objetivo do Poder Público, ao restringir o acesso, é justamente evitar a continuidade desregulada destas atividades no mercado nacional.
O debate sobre a proibição das bets não se limita apenas às decisões liminares. A constitucionalidade da medida provisória que veda a exploração e a publicidade dos jogos online é alvo de contestações diretas no Supremo Tribunal Federal (STF).
Entidades representativas do setor, como a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), protocolaram pedidos para derrubar as restrições impostas pelo governo.
Atualmente, as petições que questionam a validade dessas proibições estão sob a relatoria do ministro Luiz Fux. O setor aguarda uma definição do STF para entender os próximos passos da regulação das apostas no Brasil.
Por que a liminar da Stake Brasil foi derrubada? A Justiça entendeu que a liberação para apenas uma empresa gerava assimetria regulatória, prejudicando a política Público de proibição das apostas.
Quem recorreu contra a operação da plataforma? A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou o recurso que culminou na decisão do TRF3.
A proibição das bets é definitiva? O tema está sendo discutido no STF, onde entidades do setor questionam a constitucionalidade da medida provisória que proibiu os jogos.
Quem é o relator das ações no STF? O ministro Luiz Fux é o responsável por relatar os pedidos feitos por associações como a ANJL e o IBJR.
Qual era o prazo dado pela liminar anterior? A empresa tinha autorização para operar até o dia 25 de outubro, data que foi anulada pela nova decisão judicial.