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Operação na rodoviária de Cascavel resulta na apreensão de 44 kg de drogas e prisão de dois homens

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Operação na rodoviária de Cascavel resulta na apreensão de 44 kg de drogas e prisão de dois homens

Por Allan Machado

Atualizado em

Na noite deste domingo (21), uma ação de fiscalização na rodoviária de Cascavel terminou com a prisão de dois homens e a apreensão de um total de 44 quilos de entorpecentes.

A abordagem aconteceu durante o trabalho de inspeção em ônibus que seguiam viagem com destino a diferentes cidades do estado de São Paulo, incluindo São Paulo capital e Ribeirão Preto, no interior paulista.

Em um dos veículos vistoriados, os agentes encontraram 22 quilos de maconha com um jovem de 22 anos. Já no segundo ônibus fiscalizado, foi localizado outro carregamento, também de 22 quilos, desta vez de capulho, transportado por um homem de 55 anos.

Após o flagrante, os dois suspeitos foram detidos no local. Em seguida, eles foram encaminhados juntamente com todo o material apreendido para os procedimentos legais e cabíveis.

Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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