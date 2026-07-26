os números do zagueiro do São Paulo

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Arboleda voltou a entrar em campo nesta quarta-feira (22), contra o Athletico-PR. Fora de campo desde abril, foi reintegrado durante a intertemporada e voltou a ser relacionado. O Lance! levantou, junto ao Sofascore, todos os números do zagueiro equatoriano.
Na defesa, o zagueiro venceu 3 dos 5 desarmes registrados, somou 2 interceptações, 5 cortes, 1 chute bloqueado e 3 recuperações de bola. Também levou vantagem nos duelos, vencendo 7 dos 13 pelo chão (54%) e 3 de 5 pelo alto (60%).
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Com a bola nos pés, teve um papel importante na construção. Acertou 65 de 69 passes (94%), sendo 25 de 26 no campo ofensivo (96%) e 40 de 43 no próprio campo (93%). Além disso, completou 3 de 5 bolas longas (60%).
Arboleda perdeu a posse apenas quatro vezes, sofreu nenhuma falta, acertou o único drible que tentou e participou de 86 ações com a bola, mostrando presença constante durante a partida.
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No aspecto ofensivo, apareceu pouco, mas levou perigo quando subiu ao ataque. Finalizou uma vez, gerou e conduziu a bola por 107,9 metros, acumulando 15 conduções e 23,2 metros de progressão.
Mesmo assim, a atuação de Arboleda ficou marcada pelo lance do empate do Athletico. Arboleda saiu para o combate após a perda de bola de Pablo Maia, não conseguiu neutralizar a jogada e abriu espaço para a sequência da construção adversária.
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Antes da partida, torcidas organizadas do Tricolor haviam acordado que não haveria vaias ou xingamentos ao defensor. No entanto, durante o anúncio da escalação, Arboleda foi alvo de algumas vaias de parte dos torcedores presentes no estádio. Porém, as vaias não acompanharam o restante do jogo. Vale destacar que o jogo aconteceu em Bragança Paulista.
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