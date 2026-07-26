Morador dorme e esquece panela no fogão no Cancelli

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas até uma residência na Rua Osvaldo Cruz, no Bairro Cancelli, em Cascavel no final da tarde deste domingo (26).

No local, o morador teria dormido e esquecido uma panela no fogão. A fumaça começou a chamar a atenção de vizinhos e os bombeiros foram acionados.

O Tenente Delai disse que a situação era preocupante, pois, os vizinhos chamaram o morador e ele não respondia, enquanto o local era tomado pela fumaça.

Quando os bombeiros chegaram ao endereço, o morador foi acordado e a situação foi rapidamente controlada pelos militares.