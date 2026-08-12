Pacote de console e acessórios de edição limitada Marvel’s Wolverine

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Adicione um toque de estilo à sua estação de jogos
Libere sua fúria primitiva com as tampas dos consoles PlayStation 5* e PS5® Pro de edição limitada, com ferozes marcas de garras transparentes que permitem ver dentro do seu console.
*Compatível com consoles PS5® (grupo de modelos CFI-2000 – slim) com ou sem unidade de disco.
Fonte do Artigo
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