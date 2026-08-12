Pacote de console e acessórios de edição limitada Marvel’s Wolverine

Adicione um toque de estilo à sua estação de jogos

Tampas dos consoles PlayStation 5 e PS5® Pro

Libere sua fúria primitiva com as tampas dos consoles PlayStation 5* e PS5® Pro de edição limitada, com ferozes marcas de garras transparentes que permitem ver dentro do seu console.

*Compatível com consoles PS5® (grupo de modelos CFI-2000 – slim) com ou sem unidade de disco.