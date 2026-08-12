La Previa Tigres vs. Vancouver Whitecaps

Te presentamos una serie de datos previos relacionados a nuestro partido ante Vancouver Whitecaps correspondiente a la Leagues Cup 2026:

– Tigres jugará su primer partido en el Estadio Universitario en su historia en la Leagues Cup.

– Será la segunda vez que Tigres y Vancouver Whitecaps se enfrentarán en Leagues Cup; en la edición del 2023 se toparon en Dieciseisavos de Final, empataron 1-1 y el equipo felino ganó 5-3 en penales en el estadio BC Place.

– Tigres no ha perdido ninguno de los dos juegos que ha disputado en la actual Leagues Cup (dos empates); en ambos ha ganado en penales.

– Juan Brunetta es el máximo goleador del actual plantel en Leagues Cup (dos anotaciones).

– Tigres acumula 18 partidos jugados en su historia en Leagues Cup (ocho triunfos, cuatro empates y seis derrotas).

– Juan Brunetta acumula 10 juegos disputados con Tigres en Leagues Cup.

Compra tus boletos en: https://bit.ly/45dgs78

Disfruta nuestro partido a través de Apple TV: https://apple.co/3Tz6IRU