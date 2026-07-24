Pai filmado chutando filha no Paraná é denunciado por tortura e lesão corporal

O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Francisco Beltrão, denunciou um homem de 31 anos pelos crimes de tortura e lesão corporal qualificada contra os próprios filhos, de 3 e 5 anos.

O caso ganhou repercussão no início do mês, quando o homem foi filmado em via pública chutando o rosto e o tórax da filha caçula, de 3 anos, no bairro Industrial. A agressão ocorreu em 5 de julho e fez a criança cair e sangrar. Além do registro em vídeo por testemunhas, a menina confirmou o fato em depoimento prestado durante o procedimento de escuta especializada.

A denúncia do MPPR, apresentada na terça-feira (21), aponta um histórico de agressões no contexto de violência doméstica no Sudoeste do estado. Segundo as investigações conduzidas pela promotora de Justiça Silvia Skaetta Donatt, os abusos eram recorrentes na residência da família. O acusado permanece preso preventivamente na 19ª Subdivisão Policial da cidade.

De acordo com o MPPR, o genitor submetia os irmãos a castigos físicos e psicológicos, obrigando-os a permanecer ajoelhados sobre tampinhas de garrafa e grãos. A promotoria destacou o caráter humilhante e intimidatório da prática contra crianças em plena fase de desenvolvimento.

A acusação abrange também um episódio ocorrido em 2 de julho, no qual o filho mais velho, de 5 anos, foi atingido no rosto por um golpe com um pedaço de madeira desferido pelo pai. As lesões foram documentadas e anexadas ao processo. Para o Ministério Público, os crimes são agravados pelo fato de o agressor ser o próprio pai, responsável legal pela proteção e cuidado dos menores.

A reportagem da Tribuna do Paraná não localizou a defesa do acusado.