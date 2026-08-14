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Grávida ferida em acidente com mortos passa por parto de emergência

Grávida ferida em acidente com mortos passa por parto de emergência

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Grávida ferida em acidente com mortos passa por parto de emergência
1 de 2 Jovem fica ferida após veículo capotar e deixar dois mortos — Foto: Divulgação/Arquivo familiar
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A jovem grávida Vitória Pellegrini, de 20 anos, que ficou ferida em um capotamento que matou o companheiro, Thor Mariano da Silva, de 21 anos, e Paulo Clímaco Netto, de 20 anos, passou por um parto de emergência na terça-feira (11). Após o procedimento, ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Araguaína, na região norte do estado.

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Corinthia Mes

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