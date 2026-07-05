Palpite CSD Macará x LDU Quito

Publicado em 05/07/2026, 06:56

por

Gabriel



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Palpites Futebol



Seguindo com o retorno do futebol equatoriano, teremos o confronto entre Macará e LDU. A partida será no domingo (05), às 15h (de Brasília), no Estádio Bellavista, pela 17ª rodada da LigaPro Série A.

O Macará é o décimo colocado e mira uma vaga no G-6. Para isso, terá que vencer em casa. O time entrou na pausa para o Mundial com uma vitória na Copa Equador e uma sequência de três jogos de invencibilidade.

Do lado da LDU, a equipe corre atrás do Del Valle, que abriu 13 pontos de vantagem na liderança. São sete jogos sem derrotas, com cinco vitórias e dois empates. A última derrota foi para o Mirassol, pela Libertadores.

As equipes já se enfrentaram neste ano, com vitória do Macará por 2 a 0, jogando na casa da LDU, pela segunda rodada. A tendência é de um jogo aberto, com vantagem para a equipe que estiver em melhores condições físicas.