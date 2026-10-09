Paulo Autuori define mudanças no Fortaleza para enfrentar o CRB na Série B

O técnico Paulo Autuori analisa opções táticas e substituições no elenco do Fortaleza para o duelo decisivo contra o CRB pela Série B

O Fortaleza chega embalado para a próxima rodada do Campeonato Brasileirão Série B após conquistar uma importante vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, atuando longe de seus domínios. O resultado positivo na 32ª rodada trouxe moral para o elenco, mas também exigiu que a comissão técnica iniciasse um planejamento imediato para os próximos desafios na competição.

Conforme informação divulgada pelo ge, o treinador Paulo Autuori já trabalha com o foco voltado para o confronto diante do CRB, que será realizado na Arena Castelão. A preparação envolve ajustes pontuais, especialmente no setor de meio-campo, onde a equipe sofrerá mudanças obrigatórias para o embate que promete movimentar a torcida cearense na segunda-feira.

Abaixo, você confere os detalhes sobre as escolhas do técnico, o desenvolvimento de peças importantes no plantel e como o time se organiza para suprir ausências fundamentais na escalação titular que buscará manter a boa fase na reta final do torneio nacional.

Mucuri ganha espaço na lateral esquerda

Uma das decisões recentes de Autuori foi a entrada de Mucuri na lateral esquerda contra o América-MG. O jogador, que não atuava desde a 26ª rodada, superou Kaio Henrique na disputa pela titularidade. O treinador destacou que o atleta tem aproveitado o período de treinos para evoluir significativamente em seu posicionamento.

Segundo o comandante tricolor, Mucuri está conseguindo equilibrar melhor o aspecto defensivo com a vocação ofensiva que já possuía. O técnico afirmou: O Mucuri está trabalhando, está aproveitando esse período para o desenvolvimento grande dele, em termos de posicionamento defensivo e em termos ofensivo ele tem essa característica, mas está conseguindo equilibrar bem no aspecto defensivo.

Desfalque no meio-campo exige alternativas

O Fortaleza terá um problema confirmado para o próximo jogo. O volante Pierre recebeu o terceiro cartão amarelo e, por isso, precisará cumprir suspensão automática diante do CRB. A ausência do atleta abre uma lacuna importante no setor de contenção da equipe, forçando a comissão técnica a testar novas formações.

Para suprir essa baixa, o nome de Rodrigo surge como o principal candidato a assumir a vaga, uma vez que o jogador participou do segundo tempo no Independência. Além dele, o elenco conta com outras opções de confiança, como Ronald, Jaílson e Ryan, que seguem à disposição para compor o meio-campo tricolor.

Foco na Arena Castelão

A partida contra o CRB está agendada para segunda-feira, dia 12, às 16h. O duelo é tratado como fundamental para as pretensões do clube na Série B. O apoio da torcida na Arena Castelão é visto como um diferencial para que o time consiga impor seu ritmo de jogo e conquistar os três pontos necessários para a sequência da temporada.

Perguntas Frequentes

Quem está suspenso para o jogo contra o CRB? O volante Pierre é o desfalque confirmado após receber o terceiro cartão amarelo.

Quem deve substituir Pierre no meio-campo? Rodrigo é o favorito para a vaga, mas Ronald, Jaílson e Ryan também são opções avaliadas pelo técnico Paulo Autuori.

Quando será a partida entre Fortaleza e CRB? O jogo acontece na segunda-feira, dia 12, às 16h, na Arena Castelão.

Por que Mucuri voltou a ser titular na lateral? Autuori explicou que o jogador evoluiu no equilíbrio entre o suporte defensivo e o apoio ao ataque durante os treinamentos.

Qual foi o resultado do último jogo do Fortaleza? O Fortaleza venceu o América-MG por 1 a 0, em partida válida pela 32ª rodada da Série B.