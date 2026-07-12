Paysandu x Guarani: onde assistir, horário e escalações

O Paysandu deve repetir a escalação que usou contra o Ypiranga, na última rodada da Série C. O zagueiro Castro segue afastado, assim como alguns jovens das categorias de base. Já o atacante Thalyson, que machucou a mão, ainda está indisponível. Por outro lado, Pablo Baianinho e Pedro Carrerett, recém-contratados, ficam à disposição para a sequência do jogo.