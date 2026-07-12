A contagem regressiva acabou!A Lumberjack Steakhouse chegou à Expobira 2026 tr…

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🔥 A contagem regressiva acabou!
A Lumberjack Steakhouse chegou à Expobira 2026 trazendo cortes selecionados, carne macia, suculenta e preparada no ponto certo para quem não abre mão de um verdadeiro churrasco.
Venha viver uma experiência cheia de sabor, qualidade e aquele clima que só a Expobira tem!
📍 Expobira 2026 📅 11 a 14 de junho
Esperamos você! 🥩🔥 #LumberjackSteakhouse #Expobira2026 #Churrasco #CarnePremium #SaborIncomparável :::
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