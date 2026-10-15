PCPR divulga imagem de suspeito de homicídio em Cascavel

A Polícia Civil tornou pública a foto do suspeito de homicídio em Cascavel; vítima tinha 72 anos e foi atingida na cabeça em 10 de setembro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quinta-feira (15) a imagem de um homem de 25 anos investigado pelo homicídio qualificado de uma idosa de 72 anos, ocorrido em 10 de setembro na zona rural de Cascavel, no Oeste do estado, segundo CGN Publicado em 15/10/2026.

Segundo a PCPR e a matéria do CGN, a vítima estava em casa acompanhada de duas amigas quando dois homens chegaram à propriedade. Um deles, armado com um revólver, tentou entrar pela porta da cozinha e disparou, atingindo a idosa na cabeça; ela morreu no local.

Investigação e andamento judicial

O delegado Fabiano Moza, da PCPR, informou que a apuração incluiu análise de imagens de câmeras de segurança, oitivas de testemunhas e diligências que, segundo a polícia, apontaram o investigado como autor do disparo fatal. Com base nesses elementos, a 1ª Vara Criminal de Cascavel autorizou a prisão preventiva do suspeito, que segue foragido.

Pistas sobre a fuga

De acordo com as informações divulgadas pelo CGN, os suspeitos teriam usado uma motocicleta para chegar ao local e para fugir após o crime. Apesar das buscas, o homem de 25 anos não foi localizado até a publicação da reportagem.

Como colaborar com as buscas

A Polícia Civil solicita colaboração da população. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones (45) 99909-3842, 197 (PCPR), 181 (Disque-Denúncia) ou 190 (Polícia Militar), segundo o CGN.