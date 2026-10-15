Pixies confirma show em Curitiba para abril de 2027

Apresentação será em 7 de abril de 2027 na Live Curitiba; vendas começam em 20 de outubro às 12h pela Ticketmaster, informa o G1.

A banda norte-americana Pixies anunciou nesta quinta-feira (15) que fará um show em Curitiba durante sua passagem pela América do Sul. A apresentação está marcada para 7 de abril de 2027 na Live Curitiba, segundo o G1.

Detalhes do show

Os ingressos começam a ser vendidos na terça-feira, 20 de outubro, a partir das 12h, pela plataforma Ticketmaster. A organização do evento ainda não divulgou os preços, informou a reportagem.

O anúncio do show em Curitiba ocorre após a confirmação de uma apresentação em São Paulo, prevista para 9 de abril de 2027. A turnê sul-americana também inclui passagem por Brasília e países como Chile, Uruguai, Argentina, Peru e Colômbia, conforme a divulgação citada pelo G1.

Sobre o Pixies

Formado em Boston (Estados Unidos) em 1986, o Pixies é conhecido pela alternância entre melodias suaves e guitarras distorcidas, além de mudanças bruscas de intensidade nas músicas. Entre os álbuns citados na trajetória da banda estão o miniálbum Come On Pilgrim (1987), Surfer Rosa (1988) e Doolittle (1989), além de Bossanova (1990) e Trompe le Monde (1991).

O grupo encerrou as atividades em 1993 e retornou em 2004. O Pixies é autor de canções que marcaram os anos 1990, como “Where Is My Mind?” e “Here Comes Your Man”. A formação atual mencionada pela fonte é composta por Black Francis (voz e guitarra), Joey Santiago (guitarra), David Lovering (bateria) e Emma Richardson (baixo e voz).