PDT oficializa a candidatura de Requião Filho ao governo do Paraná em convenção estratégica realizada em Curitiba

Com foco na oposição ao projeto do atual governo, o PDT confirmou oficialmente a candidatura de Requião Filho ao governo do Paraná durante convenção partidária

O cenário político paranaense ganhou um novo capítulo importante neste sábado, após a oficialização da candidatura de Requião Filho ao Governo do Estado pelo PDT. A decisão foi tomada durante a convenção estadual da sigla, realizada em Curitiba, marcando o início oficial da corrida eleitoral para o partido.

O evento serviu para consolidar o nome do deputado estadual como a principal aposta da legenda para as próximas eleições. A movimentação reflete o desejo da sigla em apresentar uma alternativa direta à atual gestão estadual, buscando atrair eleitores insatisfeitos com os rumos da administração atual, conforme informação divulgada pela fonte do conteúdo.

Abaixo, você entenderá quais são as principais propostas do candidato, o histórico de sua trajetória política na Assembleia Legislativa do Paraná e como o partido pretende organizar sua chapa completa para o pleito que se aproxima em outubro.

Propostas e visão de governo para o Paraná

Durante seu discurso de lançamento, Requião Filho foi enfático ao criticar o atual governador Ratinho Júnior. O candidato defende a retomada de empresas públicas que foram privatizadas, argumentando que essas medidas encareceram o custo de vida no estado.

O plano de governo apresentado pelo candidato do PDT inclui investimentos planejados em infraestrutura, em vez de obras isoladas. Ele também destacou a necessidade de devolver a alegria para a sala de aula e reduzir impostos para estimular a geração de empregos.

Outro ponto central de sua plataforma é o apoio ao setor agrícola. Segundo Requião Filho, o homem do campo, o pequeno e o médio agricultor, foram esquecidos por este governo e tantos outros ao longo dos anos, necessitando de um olhar mais atento do poder público.

Trajetória política e atuação na Alep

Com 46 anos, Requião Filho possui uma carreira política consolidada na Assembleia Legislativa do Paraná. Formado em Direito e especialista em Políticas Públicas, ele exerce o mandato de deputado estadual desde 2015, sendo reeleito por duas vezes consecutivas.

Ao longo de sua trajetória, o candidato atuou como líder da bancada de oposição e ocupou cargos estratégicos, como a presidência da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais. Atualmente, ele desempenha a função de 3º Secretário da Mesa Diretora da casa.

Alianças políticas e próximos passos da campanha

Embora a candidatura ao governo esteja definida, o PDT ainda mantém em aberto a escolha do nome para vice. A legenda também deixou para o dia 5 de agosto a definição final das candidaturas ao Legislativo e a confirmação das coligações partidárias.

Um ponto já confirmado pelo presidente estadual do partido é o apoio à candidatura de Gleisi Hoffmann ao Senado. Com o prazo limite das convenções se encerrando em 5 de agosto, o partido corre contra o tempo para registrar os nomes no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto.