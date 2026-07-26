PDT oficializa a candidatura de Requião Filho ao governo do Paraná em convenção estratégica realizada em Curitiba

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O cenário político paranaense ganhou um novo capítulo importante neste sábado, após a oficialização da candidatura de Requião Filho ao Governo do Estado pelo PDT. A decisão foi tomada durante a convenção estadual da sigla, realizada em Curitiba, marcando o início oficial da corrida eleitoral para o partido.
O evento serviu para consolidar o nome do deputado estadual como a principal aposta da legenda para as próximas eleições. A movimentação reflete o desejo da sigla em apresentar uma alternativa direta à atual gestão estadual, buscando atrair eleitores insatisfeitos com os rumos da administração atual, conforme informação divulgada pela fonte do conteúdo.
Abaixo, você entenderá quais são as principais propostas do candidato, o histórico de sua trajetória política na Assembleia Legislativa do Paraná e como o partido pretende organizar sua chapa completa para o pleito que se aproxima em outubro.
Durante seu discurso de lançamento, Requião Filho foi enfático ao criticar o atual governador Ratinho Júnior. O candidato defende a retomada de empresas públicas que foram privatizadas, argumentando que essas medidas encareceram o custo de vida no estado.
O plano de governo apresentado pelo candidato do PDT inclui investimentos planejados em infraestrutura, em vez de obras isoladas. Ele também destacou a necessidade de devolver a alegria para a sala de aula e reduzir impostos para estimular a geração de empregos.
Outro ponto central de sua plataforma é o apoio ao setor agrícola. Segundo Requião Filho, o homem do campo, o pequeno e o médio agricultor, foram esquecidos por este governo e tantos outros ao longo dos anos, necessitando de um olhar mais atento do poder público.
Com 46 anos, Requião Filho possui uma carreira política consolidada na Assembleia Legislativa do Paraná. Formado em Direito e especialista em Políticas Públicas, ele exerce o mandato de deputado estadual desde 2015, sendo reeleito por duas vezes consecutivas.
Ao longo de sua trajetória, o candidato atuou como líder da bancada de oposição e ocupou cargos estratégicos, como a presidência da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais. Atualmente, ele desempenha a função de 3º Secretário da Mesa Diretora da casa.
Embora a candidatura ao governo esteja definida, o PDT ainda mantém em aberto a escolha do nome para vice. A legenda também deixou para o dia 5 de agosto a definição final das candidaturas ao Legislativo e a confirmação das coligações partidárias.
Um ponto já confirmado pelo presidente estadual do partido é o apoio à candidatura de Gleisi Hoffmann ao Senado. Com o prazo limite das convenções se encerrando em 5 de agosto, o partido corre contra o tempo para registrar os nomes no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto.