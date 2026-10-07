Pentagon aprova execução por pelotão de fuzilamento de ex-major do Exército dos EUA

Nidal Hasan, condenado pelos ataques de Fort Hood em 2009 que mataram 13 soldados, terá execução marcada para 3 de dezembro; é a primeira execução Military por fuzilamento desde a Segunda Guerra Mundial

O Pentagon anunciou que Nidal Hasan, ex-major do Exército dos EUA, será executado por pelotão de fuzilamento, informou a BBC citando reportagem da Reuters.

Hasan foi condenado pelos tiroteios em Fort Hood, no Texas, em 5 de novembro de 2009, que mataram 13 soldados e feriram 32. A execução foi marcada para 3 de dezembro e deve ocorrer em Fort Hood, segundo disse o secretário do Exército dos EUA.

Anúncio e autorização

O porta‑voz do Pentagon Sean Parnell publicou nas redes sociais que o secretário de Defesa Pete Hegseth recomendou a execução e que o President Donald Trump aprovou a medida. Parnell escreveu no X que "o dia do juízo para Hasan finalmente chegou", segundo a BBC/Reuters.

O ataque e a condenação

Durante o julgamento por corte marcial em 2013, Hasan disse acreditar que estava protegendo muçulmanos e o Taleban, conforme registrado pela BBC/Reuters.

Contexto legal e métodos de execução

A reportagem também nota que a maioria das execuções nos EUA ocorre no âmbito estadual; atualmente 27 estados, além do governo federal e das Forces Armadas, mantêm a pena de morte como opção legal. A execução por pelotão de fuzilamento é rara: no ano anterior houve uma execução por fuzilamento na Carolina do Sul, primeira vez naquele estado e a primeira no país em 15 anos. Outros quatro estados permitem o método: Idaho, Mississippi, Oklahoma e Utah.

A matéria acrescenta que, no âmbito federal, o uso da pena de morte foi restabelecido por ordem executiva de Trump no primeiro dia de seu governo, em janeiro de 2025, após um período em que o Departamento de Justiça sob o President Joe Biden havia instituído uma moratória.

Estado atual do caso

Hasan é atualmente um dos quatro detentos na ala de pena de morte das Forces Armadas dos EUA, segundo a BBC/Reuters. A reportagem não detalha recursos legais pendentes além das exigências formais de revisão e julgamento sobre a legalidade da execução.