Bombeiros resgatam filhote que caiu em bueiro no Bairro Universitário, em Cascavel

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na noite de terça-feira (6) para um resgate de animal na Rua Volochem, no Bairro Universitário, em Cascavel, segundo CGN.
O chamado teve como foco um filhote de cachorro que havia caído em um bueiro. No local, os militares precisaram quebrar parte da calçada para alcançar o animal e realizar a retirada com segurança.
De acordo com a CGN, a intervenção incluiu a remoção de parte da estrutura da calçada para permitir o acesso seguro ao interior do bueiro. A ação foi conduzida pelas equipes do Corpo de Bombeiros presentes na ocorrência.
segundo CGN, o resgate foi concluído com sucesso e a ocorrência finalizada com êxito, garantindo a integridade do filhote.