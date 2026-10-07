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Bombeiros resgatam filhote que caiu em bueiro no Bairro Universitário, em Cascavel

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Na noite de 6 de outubro de 2026, equipes do Corpo de Bombeiros atenderam ocorrência na Rua Volochem e quebraram a calçada para retirar o animal, segundo a CGN.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na noite de terça-feira (6) para um resgate de animal na Rua Volochem, no Bairro Universitário, em Cascavel, segundo CGN.

O chamado teve como foco um filhote de cachorro que havia caído em um bueiro. No local, os militares precisaram quebrar parte da calçada para alcançar o animal e realizar a retirada com segurança.

Detalhes do resgate de filhote em bueiro

De acordo com a CGN, a intervenção incluiu a remoção de parte da estrutura da calçada para permitir o acesso seguro ao interior do bueiro. A ação foi conduzida pelas equipes do Corpo de Bombeiros presentes na ocorrência.

Desfecho da ocorrência

segundo CGN, o resgate foi concluído com sucesso e a ocorrência finalizada com êxito, garantindo a integridade do filhote.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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