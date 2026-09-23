Perícia aponta precipitação voluntária de Isabelle Caracristi no Ceará e namorado segue preso

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O caso, que chocou a capital cearense, teve novos desdobramentos técnicos nesta quarta-feira (23). A jovem foi encontrada sem vida no dia 13 de setembro, no pátio de um edifício residencial localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza.
As autoridades agora concentram esforços em entender o contexto que levou ao trágico episódio, enquanto a família busca respostas definitivas sobre os últimos momentos da estudante. A investigação segue em curso para esclarecer todos os pontos obscuros do caso.
Segundo ele, as gravações captaram parte da trajetória da queda, corroborando a conclusão do laudo.
O relatório técnico aponta que houve uma precipitação voluntária a partir do terraço, conhecido como rooftop, do edifício. A perícia confirmou que a estudante caiu em posição vertical, detalhe que foi devidamente registrado pelos equipamentos de segurança do condomínio.
O namorado de Isabelle, João Munhoz Neto, de 34 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Polícia Civil do Ceará na última terça-feira (22). Ele é investigado por suspeitas de violência psicológica e indução ao suicídio.
O delegado-geral, Marcio Gutierrez, destacou que houve indícios de destruição e sonegação de provas. Relatos apontam que o suspeito teria tentado limpar o apartamento e proibido a entrada de familiares de Isabelle no condomínio após o ocorrido.
A Pefoce informou que já produziu dez laudos periciais sobre o caso, com outros três ainda em fase de conclusão. O exame necroscópico descartou a possibilidade de gravidez, assim como a presença de substâncias tóxicas no organismo da jovem.
A causa da morte foi confirmada como politraumatismo, com lesões compatíveis com o impacto contra o solo. O caso ganhou repercussão nacional após a mãe da vítima, Isorlanda Caracristi, denunciar o ocorrido e cobrar justiça publicamente.
O que a perícia concluiu sobre a morte de Isabelle?
A Pefoce concluiu que houve uma precipitação voluntária da jovem a partir do terraço do edifício, com base em imagens de câmeras e laudos periciais.
Por que o namorado de Isabelle foi preso?
João Munhoz Neto foi preso preventivamente por suspeitas de violência psicológica, indução ao suicídio e por tentar obstruir as investigações destruindo provas.
O que revelaram os exames toxicológicos?
Os exames laboratoriais realizados pela perícia apontaram resultado negativo para a presença de qualquer substância tóxica no corpo da estudante.
Qual foi a causa da morte apontada pelo laudo cadavérico?
O laudo apontou que Isabelle faleceu devido a um politraumatismo, decorrente das lesões causadas pelo impacto da queda contra o solo.
Como a família de Isabelle reagiu à prisão do namorado?
A mãe de Isabelle, Isorlanda Caracristi, afirmou que a prisão preventiva representa o início do processo de justiça pela morte de sua filha.