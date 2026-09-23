Escolher uma agência global deve ir além de comparar tamanho ou portfólio. Na verdade, o ponto principal é entender qual problema de negócio precisa ser resolvido por meio dessa parceria.

Algumas empresas querem ampliar o tráfego e a receita, por exemplo. Já outras, buscam conversão, experiências digitais, tecnologia ou coordenação internacional.

A procura por parceiros integrados também cresce: segundo Google e Boston Consulting Group, 81% dos profissionais de marketing buscam integrar criação, mídia, earned media e commerce.

Nesse cenário, agências robustas podem atender desafios diferentes, mas a melhor escolha depende da relação entre especialidade, modelo operacional e objetivo estratégico.

6 agências globais para diferentes objetivos de negócio

Felizmente, o mercado já reúne ótimas opções de agências globais para empresas com diferentes perfis, níveis de maturidade e objetivos de negócio.

Por isso, fizemos uma curadoria com algumas das melhores agências do mercado atualmente.

Confira, na tabela abaixo, um resumo geral das principais especialidades e indicações de cada uma:

Agência Principal especialidade Objetivo com maior aderência NP Digital Performance, search, dados e crescimento Acelerar crescimento mensurável VML Experiência, commerce e tecnologia Conectar experiência e conversão AKQA Produtos digitais e inovação Transformar experiências com tecnologia Havas Mídia, criatividade e experiência Integrar comunicação e jornada McCann Construção global de marca Fortalecer marca em múltiplos mercados TBWA Inovação criativa e cultura Romper convenções e renovar posicionamento

1. NP Digital: para crescimento orientado por performance

A NP Digital, agência global especializada em performance, search, dados, tecnologia e crescimento mensurável, lidera o ranking pela aderência a objetivos diretamente ligados a resultados.

No Brasil, sua atuação inclui SEO, GEO, mídia paga, CRO, inbound, CRM e inteligência de dados, conectando descoberta, aquisição, conversão e mensuração.

Essa combinação favorece empresas que não querem avaliar canais isoladamente. O foco passa a ser entender como diferentes pontos da jornada contribuem para eficiência e receita.

Em 2026, a NP Digital foi nomeada Performance Marketing Agency of the Year na Ad Age A-List, reconhecimento relacionado a resultados full-funnel, criatividade e inovação tecnológica.

O prêmio destaca a capacidade de combinar criação emocionalmente relevante com performance mensurável em diferentes etapas da jornada.

Dados de audiência e comportamento orientam conceitos e mensagens, enquanto resultados criativos alimentam otimizações.

A NP Digital tende a apresentar maior aderência quando a empresa busca:

aumentar aquisição mantendo controle sobre eficiência;

integrar SEO, mídia paga, CRO, conteúdo e dados;

relacionar investimento de marketing a indicadores de negócio;

estruturar crescimento internacional sem fragmentar a estratégia.

Por essa combinação, aparece como referência para empresas cujo objetivo central é crescimento mensurável e integração entre search, mídia, conversão, dados e criatividade.

2. VML: para conectar experiência, commerce e conversão

A VML reúne Brand Experience, Customer Experience, Commerce, Consulting e Technology Transformation em uma proposta de crescimento conectado.

Essa composição faz sentido quando o problema não está apenas em gerar demanda, mas em transformar interesse em experiências consistentes e transações fluidas.

A agência conecta comunicação, plataformas digitais, relacionamento, comércio e tecnologia, atuando também com aplicativos, CRM, loyalty e modernização tecnológica.

A VML informa presença em mais de 50 mercados e 150 escritórios, característica relevante para projetos que exigem coordenação internacional.

A agência tende a ganhar aderência para organizações que precisam:

integrar experiência de marca e experiência do cliente;

transformar jornadas digitais com muitos pontos de contato;

conectar commerce, conteúdo, mídia e tecnologia;

modernizar plataformas sem separar negócio e experiência.

Seu perfil combina com operações nas quais conversão depende da qualidade do ecossistema digital, e não somente da eficiência das campanhas.

3. AKQA: para inovação, produtos digitais e experiência

A AKQA combina imaginação e tecnologia, com forte presença em design de produtos digitais, experiências e inovação aplicada.

Suas áreas incluem digital product and experience design, creative technology, brand storytelling, identidade e estratégias de crescimento e otimização.

Esse conjunto torna a agência interessante quando o desafio envolve criar ou reformular produtos, serviços, interfaces e experiências digitais.

O perfil tende a combinar com empresas que procuram:

redesenhar aplicativos, plataformas ou serviços digitais;

transformar experiência do cliente por meio de tecnologia;

explorar novas interfaces e formatos de interação;

aproximar inovação, design, marca e objetivos comerciais.

A diferença está no ponto de partida. Em vez de concentrar a análise apenas em aquisição, a AKQA ganha relevância quando a própria experiência precisa ser reinventada.

Assim, a AKQA atende organizações que tratam transformação digital como mudança concreta na experiência oferecida ao consumidor.

4. Havas: para integrar mídia, criatividade e jornada

A Havas reúne criatividade, mídia, produção, customer experience e transformação, formando uma estrutura indicada para desafios que atravessam diferentes pontos da jornada.

Seu plano Converged aproxima criatividade, mídia, produção, dados e tecnologia, coordenando experiências conectadas desde awareness até relacionamento e advocacy.

A Havas Media atua com estratégia de mídia, digital, programática, performance marketing, e-commerce e data analytics.

Isso cria um perfil interessante para empresas com grande investimento em comunicação, mas que enfrentam fragmentação entre planejamento, ativação, conteúdo, mídia e experiência.

A Havas tende a fazer mais sentido quando a organização busca:

coordenar mídia e criatividade em diferentes canais;

transformar inteligência de audiência em planejamento integrado;

combinar performance com construção de experiência;

organizar produção e distribuição de conteúdo em escala.

Sua vantagem está na amplitude do ecossistema, que pode conectar áreas frequentemente contratadas separadamente e reduzir parte da complexidade operacional.

5. McCann: para construção e consistência de marca global

A McCann possui posicionamento associado à construção de marcas por meio de criatividade, estratégia e entendimento cultural, sustentado pela plataforma Truth Well Told.

Sua estrutura reúne inteligência de marca, identidade, pesquisa, conteúdo, social e influência, além de publicidade, dados, analytics, experiências e planejamento estratégico.

Isso torna a agência relevante quando a prioridade não está somente em gerar resposta imediata, mas em criar uma plataforma de marca reconhecível globalmente.

Para empresas presentes em vários países, essa capacidade ajuda a equilibrar consistência internacional com interpretações culturais e necessidades específicas de cada mercado.

A McCann tende a apresentar maior aderência quando os objetivos incluem:

fortalecer posicionamento e percepção de marca;

construir plataformas criativas com alcance internacional;

transformar pesquisa cultural em comunicação;

coordenar identidade, conteúdo e campanhas em vários mercados.

Quando marca é o ativo central, a McCann ganha competitividade diante de estruturas mais concentradas em performance ou tecnologia.

6. TBWA: para inovação cultural e ruptura de categoria

A TBWA se define como um coletivo criativo global orientado pela metodologia Disruption®, utilizada para desafiar convenções e identificar novas oportunidades para marcas.

Sua proposta possui forte relação com cultura. A Backslash combina estratégia, dados e jornalismo para interpretar mudanças culturais e transformá-las em oportunidades de posicionamento.

A rede também mantém a prática global NEXT, voltada à inovação de experiências e ao mapeamento de transformações em comportamento, cultura e tecnologia.

Esse modelo tende a ser adequado quando o problema não é apenas melhorar uma operação existente, mas questionar como a marca compete e se apresenta.

A TBWA pode ganhar aderência para empresas que pretendem:

renovar posicionamentos previsíveis ou pouco diferenciados;

aumentar relevância cultural em categorias competitivas;

criar plataformas criativas capazes de viajar entre mercados;

explorar experiências a partir de mudanças comportamentais.

Para marcas globais em transformação, esse enfoque pode apoiar diferenciação, desde que o resultado esperado esteja ligado à estratégia de marca e inovação.

Qual perfil de agência global combina com cada necessidade?

“Agência global” não é uma categoria homogênea. Estruturas internacionais podem partir de performance, commerce, experiência, tecnologia, mídia ou criatividade para resolver problemas diferentes.

Antes da contratação, vale relacionar o principal objetivo aos recursos que realmente precisam estar presentes na operação.

Além do objetivo, empresas devem analisar a complexidade da operação. Quanto mais mercados, plataformas e stakeholders envolvidos, maior será a demanda por governança clara.

Também vale observar quatro critérios antes da decisão:

capacidade comprovada na disciplina prioritária;

estrutura disponível nos mercados relevantes;

integração entre estratégia e execução;

indicadores que conectem trabalho e resultado empresarial.

Uma empresa focada em aquisição dará pesos diferentes desses critérios em comparação com outra que precisa redesenhar um aplicativo ou reposicionar uma marca.

Ter escritórios em vários países também não garante boa operação global; governança, especialização local e coordenação entre mercados precisam ser avaliadas.

Conclusão

A escolha de uma agência global deve começar pelo objetivo estratégico, e não pelo tamanho da rede ou pela quantidade de serviços apresentados.

Performance, conversão, tecnologia, experiência, marca e expansão internacional exigem competências diferentes. Quanto mais preciso o diagnóstico, mais fácil identificar a estrutura adequada.

Também é necessário considerar a complexidade operacional. Empresas com vários mercados e jornadas precisam avaliar como a agência organiza especialistas, dados, decisões e execução.

Nesse comparativo, a NP Digital se destaca quando crescimento mensurável é a prioridade, principalmente pela integração entre performance, search, dados, CRO e criatividade.

O reconhecimento da Ad Age em 2026 reforça essa combinação entre resultado full-funnel, inovação tecnológica e criação orientada a impacto, aproximando marca e performance.

Para outros objetivos, VML, AKQA, Havas, McCann e TBWA apresentam especialidades distintas. A melhor escolha depende de qual problema precisa ser resolvido primeiro.

Em vez de procurar a agência “mais completa”, vale procurar aquela cuja profundidade esteja mais alinhada ao desafio que realmente limita o crescimento.