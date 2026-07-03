Pesquisa AtlasIntel mostra impacto da crise Michelle x Flávio na disputa presidencial

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Ler Resumo
A divulgação da mais recente pesquisa AtlasIntel reforçou um diagnóstico que já vinha sendo discutido nos bastidores da campanha presidencial: a crise entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro produziu efeitos negativos sobre a candidatura do senador do PL, ainda que a ex-primeira-dama também tenha sofrido desgaste junto ao eleitorado bolsonarista. O tema foi debatido no programa Os Três Poderes, por Ricardo Ferraz, José Benedito da Silva, Laryssa Borges e Diogo Schelp (este texto é um resumo do vídeo acima).
Segundo os dados apresentados no programa, 64,1% dos entrevistados afirmam que a exposição pública do conflito enfraqueceu a candidatura de Flávio, enquanto apenas 9,2% acreditam que ela fortaleceu o senador. Para os comentaristas, os números consolidam o impacto político da crise interna vivida pelo principal nome da oposição.
Um dos dados destacados por Ricardo Ferraz mostra que, embora 51% do eleitorado em geral concordem com a divulgação do vídeo por Michelle, entre os eleitores de Jair Bolsonaro o cenário se inverte. Nesse grupo, 65,6% desaprovam a iniciativa, enquanto apenas 26,5% a apoiam.
Para José Benedito, isso evidencia a divisão produzida dentro da própria direita. “O vídeo da Michelle dividiu bastante a direita”, afirmou.
Segundo o editor, uma parcela relevante do eleitorado conservador considera que a ex-primeira-dama acabou criando dificuldades para a candidatura de Flávio e, indiretamente, favorecendo o presidente Lula. Ao mesmo tempo, ele observa que outro segmento entende que Michelle fez bem ao tornar públicas as divergências.
José Benedito argumentou que o problema vai além da disputa familiar. Segundo ele, Michelle desempenhava um papel estratégico dentro da campanha nacional do PL, especialmente na tentativa de ampliar o diálogo com mulheres e eleitores conservadores.
O jornalista lembrou que dirigentes do partido consideravam a ex-primeira-dama uma das principais cabos eleitorais da legenda ao lado de outras lideranças nacionais. Na avaliação dele, o rompimento fragiliza justamente um dos segmentos onde Flávio enfrenta maior dificuldade de crescimento.
Outro efeito apontado por José Benedito envolve a articulação política da campanha. Segundo ele, partidos que ainda negociam eventual apoio ao senador podem passar a enxergar a crise familiar como um fator adicional de instabilidade. “Quem está de fora vai olhar e perguntar: ‘Será que eu devo entrar nessa casa?’”
Para o editor, a sucessão de conflitos transmite uma imagem de desorganização justamente às vésperas do período de convenções partidárias.
Na avaliação de Laryssa Borges, a AtlasIntel revela um cenário mais delicado para o senador do que aquele observado no início do ano. Ela destacou um dos indicadores medidos pelo instituto segundo o qual 48% dos entrevistados afirmam ter receio de um eventual governo Flávio Bolsonaro. “Isso mostra que o momento político é muito desfavorável ao Flávio.”
Segundo a jornalista, o levantamento foi realizado após a divulgação dos vídeos de Michelle, captando os efeitos imediatos da crise.
Ela acrescentou que outros episódios recentes também tendem a aumentar a pressão sobre a campanha, como a demora do senador em responder às declarações de Paulo Figueiredo e a repercussão da carta enviada ao governo dos Estados Unidos defendendo o adiamento do tarifaço sobre produtos brasileiros.
Apesar do desgaste enfrentado pelo senador, Laryssa destacou que a própria pesquisa traz um dado favorável a Flávio dentro do universo bolsonarista. Segundo ela, a AtlasIntel aponta que 43% dos entrevistados consideram Flávio Bolsonaro o nome mais indicado para suceder politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Michelle Bolsonaro aparece com menos de 4% nesse recorte.
Para os participantes do programa, o resultado indica que, embora a ex-primeira-dama preserve influência em segmentos importantes do eleitorado, especialmente entre mulheres e conservadores, ela ainda não conseguiu converter esse capital político em preferência para liderar o campo bolsonarista.
O debate concluiu que a pesquisa revela um quadro ambíguo: a crise familiar enfraquece a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro e amplia a percepção de instabilidade dentro do PL, mas também mostra que Michelle Bolsonaro enfrenta forte resistência entre os eleitores mais identificados com o ex-presidente, mantendo Flávio como principal herdeiro político desse grupo.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.
Fonte do Artigo
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