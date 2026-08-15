Pesquisa mostra disputa no DF após confirmação de Michelle Bolsonaro

A disputa pelo governo do Distrito Federal aparece em diferentes cenários na nova pesquisa da Real Time Big Data para as eleições de 2026. O levantamento testa nove nomes no primeiro turno, três combinações de segundo turno, além de medir rejeição, potencial de voto e avaliação da governadora Celina Leão.

A pesquisa também traz Michelle Bolsonaro (PL) entre os nomes testados para o Senado. É a primeira pesquisa da instituição a incluir Michelle nesse cenário depois de o PL confirmar sua candidatura. Como o Distrito Federal terá duas vagas em disputa, o questionário permite que cada entrevistado escolha até dois candidatos.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-07849/2026 e tem divulgação prevista para 19 de agosto. A coleta será realizada entre 14 e 18 de agosto, com 1.600 entrevistas.

A pesquisa é realizada pela Real Time Big Data, empresa contratada e também responsável pelo pagamento do trabalho. O levantamento tem recursos próprios. O nível de confiança estimado é de 95%, e a margem de erro máxima estimada é de dois pontos percentuais.

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A pesquisa

Disputa pelo governo: o questionário começa pela intenção de voto espontânea e apresenta dois cenários estimulados para o primeiro turno. No primeiro, são testados Celina Leão (PP), Elisson Ferreira (Agir), José Roberto Arruda (PSD), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Professor Robson (PSTU), Professora Samara Mineiro (UP) e Ricardo Cappelli (PSB). No segundo cenário, José Roberto Arruda é retirado da relação, mantendo os demais oito nomes.

Segundo turno: são testados três confrontos: Celina Leão contra José Roberto Arruda; Celina Leão contra Leandro Grass; e José Roberto Arruda contra Leandro Grass.

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Rejeição: os entrevistados são questionados sobre em quais candidatos não votariam para governador.

Potencial de voto: a pesquisa pergunta sobre a possibilidade de voto em cada candidato, distinguindo quem votaria com certeza, quem considera uma possibilidade, quem conhece mas não votaria e quem não conhece o suficiente para opinar.

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Disputa pelo Senado: os entrevistados podem escolher até dois nomes entre Bia Kicis (PL), Cristian Viana (Podemos), Erika Kokay (PT), Leila do Vôlei (PDT), Michelle Bolsonaro (PL), Professor Guilherme Amorim (UP), Sebastião Coelho (Novo), Tiago Tarsis (Agir) e Zanata (PSTU).

Avaliação do governo de Celina Leão: o levantamento mede a aprovação ou desaprovação da governadora e pede uma avaliação de seu desempenho entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.