Bernd Leno lobt vor Testspiel: „Undav ist unberechenbar!“ | Sport

TTS-Player überspringen

↵

Stuttgart – Erst im Süden Deutschlands, jetzt im Süden Londons! Beim VfB Stuttgart ausgebildet, steht Bernd Leno (34) seit vier Jahren beim FC Fulham im Tor. Am Samstag (17 Uhr) trifft der Schwabe auf seinen Jugendverein.

In Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart geboren, verbrachte Leno die komplette Jugend beim VfB. Als es bei den Profis nicht weiterging, landete er über Bayer 04 Leverkusen und den FC Arsenal London 2022 beim FC Fulham, wo der deutsche Nationaltorhüter (neun Einsätze) in der abgelaufenen Saison zu den besten Keepern der Premier League zählte. Fulham wurde Zehnter. Über den Test im Craven Cottage sagt Leno zu BILD: „Spiele gegen den VfB sind natürlich immer noch etwas Besonderes. Auch, wenn es nochmal etwas besonderer gewesen wäre, wenn wir beim VfB in der Arena gespielt hätten.“

Mehr zum Thema

Von der Relegation in die Champions League ! Die Entwicklung des VfB hat Leno immer im Blick gehabt: „Ich weiß noch ganz genau, als ich damals beim Relegationsspiel gegen den HSV als Besucher im Stadion war. Wenn man da den Vergleich zu heute zieht, dann ist das schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sie haben sich von einem Kandidaten aus der unteren Tabellenhälfte zu einem Top-Team der Liga mit einem Anspruch auf die internationalen Plätze entwickelt und genau dort gehört der VfB auch hin. Es ist wirklich sehr beeindruckend, was dort in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde.“

Seit Lenos VfB -Zeit (2003 bis 2011) hat sich sehr viel verändert, auf und neben dem Platz. Einzig Zeugwart Michael „Meuschi“ Meusch (64) und Athletiktrainer Matthias Schiffers (44) sind noch da. Leno: „Mit Matze, der damals Fitness-Trainer war, als ich bei den VfB-Amateuren gespielt habe, bin ich bis heute im Kontakt. Vor ein paar Tagen haben wir erst miteinander geschrieben bezüglich des anstehenden Testspiels.“

Sonderlob für Undav

Und auf wen bereitet sich der Torhüter besonders vor? Klar, auf Deniz Undav (30)! Dabei schwärmt Leno von den Qualitäten des DFB-Stars: „Deniz ist nicht dieser Spieler-Typ, der immer genau das macht, was erwartet wird. Er hat seinen Instinkt, den er verfolgt und genau das macht ihn auch so besonders und unberechenbar. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute so an ihm lieben und auch bei der WM an ihm geliebt haben. Er ist keine Schablone, sondern ein echter Typ, der auch das vorlebt, was er verkörpert. Und das zeichnet ihn aus.“