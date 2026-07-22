Pesquisa mostra empate entre 3 candidatos ao Senado no RS

Manuela d’Ávila, Marcel van Hattem e Germano Rigotto estão tecnicamente empatados, segundo levantamento da Paraná Pesquisas

Levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta 4ª feira (22.jul.2026), mostra a ex-deputada Manuela d’Ávila (Psol) na liderança da disputa pelo Senado no Rio Grande do Sul, com 30,7% das intenções de voto. Em seguida aparecem o deputado Marcel van Hattem (Novo), com 28,6%, e o ex-governador Germano Rigotto (MDB), com 26,3%. Leia a íntegra (PDF – 530kB).

Os 3 estão tecnicamente empatados, considerada a margem de erro de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 pessoas no Estado do Rio Grande do Sul, de 16 a 19 de julho de 2026. A margem de erro é 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos. O grau de confiança do levantamento é de 95%. Está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RS-09313/2026. O estudo custou R$ 135.600. Foi pago pelo Partido Liberal.

REJEIÇÃO

O levantamento também mediu a rejeição aos pré-candidatos ao Senado entre os eleitores gaúchos.

Eis os resultados:

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