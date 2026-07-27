Pesquisa Quaest para governo do Paraná coloca Sergio Moro na liderança da corrida eleitoral com destaque sobre Requião Filho e Rafael Greca

A disputa pelo governo do Paraná ganha contornos definidos com o senador Sergio Moro liderando os primeiros levantamentos da corrida eleitoral de 2026

O cenário político no estado do Paraná começou a ser desenhado com a divulgação de uma nova pesquisa eleitoral. O levantamento traz dados sobre a preferência do eleitorado paranaense para o cargo de governador, colocando nomes conhecidos em evidência.

A pesquisa, que avalia diferentes cenários para o primeiro e segundo turnos, reflete o momento atual de pré-candidaturas e movimentações partidárias. Esses dados são fundamentais para entender como o eleitor reage aos nomes postos até agora.

Conforme informação divulgada pela pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, o senador Sergio Moro (PL) aparece na liderança em diversos cenários testados, consolidando seu nome como um dos principais protagonistas na disputa pelo comando do estado.

Desempenho dos candidatos no primeiro turno

No cenário estimulado, quando os nomes são apresentados aos entrevistados, Sergio Moro aparece com 39% das intenções de voto. Logo atrás, o cenário mostra Requião Filho (PDT) com 18% e Rafael Greca (MDB) com 12%.

Outros nomes também foram citados, como Sandro Alex (PSD), que registrou 7%, além de Luiz França (Missão) e Tony Garcia (DC), ambos com 1% cada. O índice de indecisos ainda é expressivo, atingindo 15% dos entrevistados, enquanto 7% pretendem votar em branco ou nulo.

A volatilidade do eleitorado paranaense

Um dado de extrema importância revelado pela Quaest é a instabilidade do voto. Cerca de 64% dos eleitores ouvidos afirmaram que a escolha para o governo do estado ainda pode sofrer alterações até o dia da votação.

Apenas 35% dos entrevistados declararam que sua decisão já é definitiva. Esse cenário indica que o período de campanha oficial e os debates televisivos terão papel crucial para convencer o eleitorado que permanece em dúvida.

Avaliação de governo e prioridades da população

Além da intenção de voto, o levantamento mediu a avaliação do atual governo, que apresenta 68% de aprovação positiva, 24% de avaliação regular e apenas 6% de avaliação negativa entre os paranaenses.

Quando questionados sobre as maiores necessidades do estado, os eleitores apontaram a saúde como o tema mais urgente, citado por 28% dos entrevistados. Na sequência, aparecem a violência, com 14%, e a educação, com 8% das menções.

Metodologia e registros legais da pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 25 de julho, ouvindo 1.104 pessoas com 16 anos ou mais. O levantamento possui uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%.

O registro oficial na Justiça Eleitoral foi feito sob o número PR-04818/2026. É importante ressaltar que os partidos possuem prazo até 15 de agosto para realizar as convenções e oficializar as candidaturas que disputarão o pleito.

Perguntas frequentes sobre a pesquisa eleitoral

Quem lidera a pesquisa para o governo do Paraná segundo a Quaest?

O senador Sergio Moro (PL) lidera os cenários estimulados de primeiro turno com 39% das intenções de voto.

Qual a margem de erro do levantamento?

A pesquisa possui uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de confiança.

Qual o principal problema citado pelos eleitores?

A saúde foi o tema mais citado pelos entrevistados, sendo a prioridade para 28% dos eleitores ouvidos.

O voto do eleitor paranaense já está definido?

Não totalmente. Para 64% dos entrevistados, a escolha do voto para governador ainda pode mudar até o dia do pleito.

Quantas pessoas foram ouvidas nesta pesquisa?

O instituto Quaest entrevistou 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 25 de julho de 2026.