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MENINO AUTISTA DE 11 ANOS SALVA BISAVÓ DE 104 ANOS DURANTE INCÊNDIO NO PARANÁ
Um menino de apenas 11 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi o grande responsável por salvar a vida da bisavó, de 104 anos, durante um incêndio que destruiu a casa da família no bairro São Braz, em Curitiba.
O caso aconteceu na última quinta-feira (24). Enquanto brincava no quintal, o garoto percebeu a fumaça e as chamas tomando conta da residência. Sem hesitar, ele correu pela rua em busca de ajuda. Câmeras de segurança registraram o momento em que a criança sai desesperada para chamar os vizinhos.
Graças à rapidez do menino, uma vizinha conseguiu entrar no imóvel e retirar a bisavó, que é acamada e tem dificuldades de locomoção, antes que o fogo consumisse completamente a casa. Além da idosa, também conseguiram escapar sem ferimentos a mãe do garoto, a irmã e o cachorro da família.
Apesar do final feliz, a residência de madeira foi totalmente destruída pelas chamas. A família perdeu móveis, roupas, alimentos, documentos e praticamente todos os seus pertences. Entre os poucos objetos encontrados intactos após o incêndio estava a Bíblia da idosa. As causas do incêndio ainda são investigadas pelas autoridades.
A atitude do menino emocionou moradores e ganhou repercussão em todo o Paraná, sendo apontada como decisiva para evitar uma tragédia. A família agora recebe uma corrente de solidariedade para reconstruir a casa e recomeçar após as perdas.
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