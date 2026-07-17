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🎥 PLANTÃO DAS PÉROLAS
“A internet não perdoou… e a gente relembra!”
No quadro de hoje, vamos voltar para uma das entrevistas policiais mais conhecidas da internet brasileira.
Em 2010, um homem preso deu uma entrevista à TV Bandeirantes e acabou entrando para a história dos memes.
Durante toda a conversa, ele se recusava a responder às perguntas do repórter e repetia frases que ficaram famosas, como:
“Meu direito é ficar calado!”
“Eu não quero falar com a Bandeirantes!”
E a inesquecível:
“Morre, diabo!”
Em poucos dias, o vídeo tomou conta da internet. As falas foram compartilhadas milhares de vezes, ganharam montagens, remixes e até hoje são lembradas por quem viveu a era de ouro dos memes brasileiros.
(Apesar de a entrevista ter se tornado um dos maiores memes da internet brasileira, o caso teve um desfecho trágico. Emílio era acusado de matar a própria mãe e, posteriormente, a Justiça concluiu, com base em laudos psiquiátricos, que ele era inimputável, determinando sua internação para tratamento).
🎥 Você lembra dessa entrevista? Comenta aqui qual reportagem marcou a internet e merece aparecer no próximo episódio do Plantão das Pérolas!
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