🎥 PLANTÃO DAS PÉROLAS

“A internet não perdoou… e a gente relembra!”

No quadro de hoje, vamos voltar para uma das entrevistas policiais mais conhecidas da internet brasileira.

Em 2010, um homem preso deu uma entrevista à TV Bandeirantes e acabou entrando para a história dos memes.

Durante toda a conversa, ele se recusava a responder às perguntas do repórter e repetia frases que ficaram famosas, como:

“Meu direito é ficar calado!”

“Eu não quero falar com a Bandeirantes!”

E a inesquecível:

“Morre, diabo!”

Em poucos dias, o vídeo tomou conta da internet. As falas foram compartilhadas milhares de vezes, ganharam montagens, remixes e até hoje são lembradas por quem viveu a era de ouro dos memes brasileiros.

(Apesar de a entrevista ter se tornado um dos maiores memes da internet brasileira, o caso teve um desfecho trágico. Emílio era acusado de matar a própria mãe e, posteriormente, a Justiça concluiu, com base em laudos psiquiátricos, que ele era inimputável, determinando sua internação para tratamento).

🎥 Você lembra dessa entrevista? Comenta aqui qual reportagem marcou a internet e merece aparecer no próximo episódio do Plantão das Pérolas!

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