Elton John ‘perde a paciência’ após pedidos do príncipe Harry por dinheiro: ‘Não sou caixa eletrônico’

Elton John teria “perdido a paciência” e dado uma boa chamada no príncipe Harry depois de ele (que, vale lembrar, já não pertence mais oficialmente à monarquia britânica) ter lhe pedido dinheiro várias vezes. De acordo com a jornalista Paula Froelich, a relação entre o cantor e o filho de Charles III sempre foi bastante amistosa desde a morte de Diana, de quem o artista era bastante amigo. Nem por isso, porém, ele teria deixado de se irritar com os pedidos por quantias.