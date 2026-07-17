Elton John ‘perde a paciência’ após pedidos do príncipe Harry por dinheiro: ‘Não sou caixa eletrônico’

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Elton John teria “perdido a paciência” e dado uma boa chamada no príncipe Harry depois de ele (que, vale lembrar, já não pertence mais oficialmente à monarquia britânica) ter lhe pedido dinheiro várias vezes. De acordo com a jornalista Paula Froelich, a relação entre o cantor e o filho de Charles III sempre foi bastante amistosa desde a morte de Diana, de quem o artista era bastante amigo. Nem por isso, porém, ele teria deixado de se irritar com os pedidos por quantias.
“Eu não sou um caixa eletrônico”, disse Elton John segundo fontes da jornalista. O cantor teria ficado cansado do comportamento considerado “impulsivo e difícil” do príncipe que sempre foi visto como rebelde.
Após a morte de Diana, em 1997, Elton é como se fosse um padrinho de Harry e William. Mas ele desenvolveu uma relação muito mais próxima do caçula. Nesse período ele o ajudou em vários momentos.
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