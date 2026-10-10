PM do Rio reforça policiamento em rodovias e pontos Turísticas durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro iniciou um esquema especial de segurança para o feriado prolongado de 12 de outubro, focando em estradas, praias e locais de grande circulação de pessoas.

Com o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos que aproveitam o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Polícia Militar do Rio de Janeiro colocou em prática a Operação Viagem Segura. A estratégia visa intensificar o patrulhamento em diversos pontos estratégicos da capital e regiões intermunicipais.

A ação, que começou nesta sexta-feira (9) e segue até a próxima terça-feira (13), conta com um efetivo de cerca de 1.400 policiais militares e o emprego de 80 viaturas. O planejamento foi estruturado para cobrir áreas de alto fluxo de pessoas durante este período de descanso, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Reforço nas vias expressas e praias

O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) reforçou o patrulhamento em importantes corredores viários, como a Avenida Brasil, Linha Amarela, Linha Vermelha e TransOlímpica. Essas vias são fundamentais para o acesso às praias e o deslocamento intermunicipal, sendo alvo de abordagens a veículos de passeio e coletivos.

Já na região metropolitana, a Operação Praia foca na orla carioca, cobrindo o trecho que vai do Leme, na zona sul, até o Recreio dos Bandeirantes. O policiamento foi intensificado para monitorar esses locais que costumam atrair um grande número de banhistas durante feriados prolongados.

Monitoramento em pontos Turísticas e rodovias

Para atender o fluxo de viajantes, o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) posicionou equipes em locais estratégicos, como a Rodoviária Novo Rio, os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim, além do Píer Mauá. O Batalhão de Ações com Cães (BAC) também presta apoio nas revistas de bagagens.

Nas estradas que ligam a capital à Região dos Lagos, o policiamento está focado na BR-101, RJ-106 e RJ-104. O Grupamento Aeromóvel (GAM) permanece de sobreaviso para oferecer suporte aéreo imediato caso seja necessário o auxílio às equipes que atuam em solo nas rodovias estaduais.

Movimentação na Rodoviária do Rio

A Rodoviária do Rio projeta um movimento intenso para o feriado, com a estimativa de 112.450 viajantes realizando embarques e desembarques no terminal. A sexta-feira foi marcada pelo maior fluxo de saída da cidade, com mais de 29 mil pessoas utilizando os ônibus para viajar.

O cronograma da concessionária aponta que o maior volume de retorno deve ocorrer no fim do dia 12 de outubro. A expectativa é que 12.750 passageiros desembarquem no terminal Rodoviária carioca, encerrando o período de movimentação intensa na capital fluminense.

FAQ

Qual o período da Operação Viagem Segura? A operação teve início na sexta-feira (9) e se estende até a próxima terça-feira (13).

Quantos policiais estão envolvidos na ação? Estão mobilizados cerca de 1.400 policiais militares em todo o estado do Rio de Janeiro.

Quais vias expressas estão recebendo reforço? O patrulhamento foi intensificado na Avenida Brasil, TransOlímpica, Linha Amarela e Linha Vermelha.

Como está o fluxo na Rodoviária do Rio? A rodoviária espera registrar 112.450 viajantes entre embarques e desembarques durante todo o feriado.

Haverá apoio aéreo durante o feriado? Sim, o Grupamento Aeromóvel (GAM) está de sobreaviso para apoiar o policiamento nas estradas estaduais.