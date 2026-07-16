PM é atingido na testa, e suspeito morre após troca de tiros em SP

Os dois, então, iniciam uma troca de tiros, ainda segundo a gravação. O agente chega a descer da motocicleta, que é deixada no meio da rua, para continuar com os disparos.

Minutos antes, a câmera de segurança registrou grande circulação de moradores na rua. Um grupo de crianças, por exemplo, brincava em via pública. Após o tiroteio, algumas pessoas ficaram em frente aos portões observando o que estava acontecendo, mas ninguém se feriu.

O suspeito foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel), mas morreu no local. Já o militar, atingido na cabeça, foi socorrido ao Hospital Geral da cidade e recebeu alta médica horas depois.

O caso foi registrado no 8º DP de Guarulhos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.