PM encontra S10 furtada em Toledo em Sede Alvorada, distrito de Cascavel

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Uma Chevrolet S10 que havia sido furtada em Toledo foi localizada neste domingo em Sede Alvorada, distrito de Cascavel, segundo o CGN.
Depois de encontrada pela Polícia Militar, a caminhonete foi retirada do local e encaminhada à Polícia Civil de Cascavel, onde chegou durante a manhã para os procedimentos de recuperação, segundo CGN.
A equipe da Polícia Militar identificou a caminhonete durante uma ação no distrito de Sede Alvorada e confirmou que o veículo possuía registro de furto em Toledo, conforme informado pelo CGN. Em seguida, a S10 foi retirada do local e levada à delegacia.
Segundo o CGN, a investigação deve esclarecer as circunstâncias do furto e como a caminhonete foi parar em Sede Alvorada. A Polícia Civil de Cascavel concentrou os procedimentos relacionados à recuperação do veículo.