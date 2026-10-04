PM encontra S10 furtada em Toledo em Sede Alvorada, distrito de Cascavel

Caminhonete foi localizada pela Polícia Militar em Sede Alvorada; veículo tinha registro de furto em Toledo e foi levado à Polícia Civil de Cascavel.

Uma Chevrolet S10 que havia sido furtada em Toledo foi localizada neste domingo em Sede Alvorada, distrito de Cascavel, segundo o CGN.

Depois de encontrada pela Polícia Militar, a caminhonete foi retirada do local e encaminhada à Polícia Civil de Cascavel, onde chegou durante a manhã para os procedimentos de recuperação, segundo CGN.

Localização e remoção do veículo

A equipe da Polícia Militar identificou a caminhonete durante uma ação no distrito de Sede Alvorada e confirmou que o veículo possuía registro de furto em Toledo, conforme informado pelo CGN. Em seguida, a S10 foi retirada do local e levada à delegacia.

Investigação

Segundo o CGN, a investigação deve esclarecer as circunstâncias do furto e como a caminhonete foi parar em Sede Alvorada. A Polícia Civil de Cascavel concentrou os procedimentos relacionados à recuperação do veículo.