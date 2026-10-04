Temporal deixa mais de 20 ocorrências; Defesa Civil Cascavel atende a chamados

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Uma madrugada de temporal provocou estragos em diferentes pontos de Cascavel. Segundo o CGN (reportagem de Diego Cavalcante), até o momento foram registradas mais de 20 ocorrências, com atendimentos concentrados nas regiões Sul e Norte do município.
As equipes da Defesa Civil Cascavel permaneceram de plantão para responder às solicitações e trabalham principalmente no atendimento às famílias afetadas, com a distribuição de lonas e telhas para proteção imediata das residências.
De acordo com o CGN, os chamados relacionados aos danos causados pelo temporal têm sido direcionados sobretudo às regiões Sul e Norte da cidade. As ocorrências contabilizadas ultrapassam mais de 20 registros até o fechamento da apuração.
A atuação inclui o fornecimento de lonas e telhas às famílias atingidas, medida destinada a reduzir os prejuízos provocados pela chuva e pelos ventos. As equipes mantêm plantão e seguem em atendimento neste domingo (4), conforme o relato da reportagem.
A Defesa Civil permanece de plantão e pode ser acionada gratuitamente pelo telefone 199, segundo informou o veículo consultado.