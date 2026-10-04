Temporal deixa mais de 20 ocorrências; Defesa Civil Cascavel atende a chamados

Equipes da Defesa Civil Cascavel atuam nas regiões Sul e Norte, distribuindo lonas e telhas; plantão segue e população pode acionar pelo 199.

Uma madrugada de temporal provocou estragos em diferentes pontos de Cascavel. Segundo o CGN (reportagem de Diego Cavalcante), até o momento foram registradas mais de 20 ocorrências, com atendimentos concentrados nas regiões Sul e Norte do município.

As equipes da Defesa Civil Cascavel permaneceram de plantão para responder às solicitações e trabalham principalmente no atendimento às famílias afetadas, com a distribuição de lonas e telhas para proteção imediata das residências.

Atendimentos e áreas afetadas

De acordo com o CGN, os chamados relacionados aos danos causados pelo temporal têm sido direcionados sobretudo às regiões Sul e Norte da cidade. As ocorrências contabilizadas ultrapassam mais de 20 registros até o fechamento da apuração.

Ações da Defesa Civil Cascavel

A atuação inclui o fornecimento de lonas e telhas às famílias atingidas, medida destinada a reduzir os prejuízos provocados pela chuva e pelos ventos. As equipes mantêm plantão e seguem em atendimento neste domingo (4), conforme o relato da reportagem.

Como acionar

A Defesa Civil permanece de plantão e pode ser acionada gratuitamente pelo telefone 199, segundo informou o veículo consultado.