Polícia da Nigéria diz que bombas impedem resgate de 19 recrutas do NYSC

Drones localizaram acampamento no sudeste da Nigéria onde 19 recrutas do NYSC estão retidos, mas polícia afirma que local estaria minado; familiares dizem que foi exigida 50m naira.

O comissário de polícia Audu Bosso disse que drones ajudaram a identificar a posição do acampamento, cuja localização exata não foi divulgada. As autoridades também não identificaram os responsáveis pelo sequestro.

O que se sabe sobre o sequestro

Os jovens foram raptados na semana passada enquanto viajavam de Ibadan, no sudoeste, para acampamentos de orientação do NYSC em Abia e Akwa Ibom. O ataque ocorreu perto de Umunoha, no estado de Imo, no sudeste do país.

Riscos e resposta das autoridades

Bosso afirmou que, além do uso de drones para localizar o acampamento, a polícia está preparando a operação de resgate com o emprego de escavadeiras e veículos blindados.

A reportagem lembra que o pagamento de resgates é ilegal na Nigéria e que autoridades têm advertido familiares contra essa prática, embora parentes frequentemente se sintam pressionados a pagar.

Contexto regional

Sequestros em massa são menos comuns no sul do país do que em algumas áreas do norte, mas têm causado crescente preocupação. A BBC observa que abduções anteriores no sudeste já foram vinculadas a grupos separatistas, como o Indigenous People of Biafra (IPOB), mas as autoridades não atribuíram o caso atual a nenhum grupo específico.

As informações desta reportagem são baseadas em apuração publicada pela BBC Africa e em declarações citadas à emissora.