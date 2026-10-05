Polícia da Nigéria diz que bombas impedem resgate de 19 recrutas do NYSC

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O comissário de polícia Audu Bosso disse que drones ajudaram a identificar a posição do acampamento, cuja localização exata não foi divulgada. As autoridades também não identificaram os responsáveis pelo sequestro.
Os jovens foram raptados na semana passada enquanto viajavam de Ibadan, no sudoeste, para acampamentos de orientação do NYSC em Abia e Akwa Ibom. O ataque ocorreu perto de Umunoha, no estado de Imo, no sudeste do país.
Bosso afirmou que, além do uso de drones para localizar o acampamento, a polícia está preparando a operação de resgate com o emprego de escavadeiras e veículos blindados.
A reportagem lembra que o pagamento de resgates é ilegal na Nigéria e que autoridades têm advertido familiares contra essa prática, embora parentes frequentemente se sintam pressionados a pagar.
Sequestros em massa são menos comuns no sul do país do que em algumas áreas do norte, mas têm causado crescente preocupação. A BBC observa que abduções anteriores no sudeste já foram vinculadas a grupos separatistas, como o Indigenous People of Biafra (IPOB), mas as autoridades não atribuíram o caso atual a nenhum grupo específico.
As informações desta reportagem são baseadas em apuração publicada pela BBC Africa e em declarações citadas à emissora.