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Polícia da Nigéria diz que bombas impedem resgate de 19 recrutas do NYSC

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Drones localizaram acampamento no sudeste da Nigéria onde 19 recrutas do NYSC estão retidos, mas polícia afirma que local estaria minado; familiares dizem que foi exigida 50m naira.

O comissário de polícia Audu Bosso disse que drones ajudaram a identificar a posição do acampamento, cuja localização exata não foi divulgada. As autoridades também não identificaram os responsáveis pelo sequestro.

O que se sabe sobre o sequestro

Os jovens foram raptados na semana passada enquanto viajavam de Ibadan, no sudoeste, para acampamentos de orientação do NYSC em Abia e Akwa Ibom. O ataque ocorreu perto de Umunoha, no estado de Imo, no sudeste do país.

Riscos e resposta das autoridades

Bosso afirmou que, além do uso de drones para localizar o acampamento, a polícia está preparando a operação de resgate com o emprego de escavadeiras e veículos blindados.

A reportagem lembra que o pagamento de resgates é ilegal na Nigéria e que autoridades têm advertido familiares contra essa prática, embora parentes frequentemente se sintam pressionados a pagar.

Contexto regional

Sequestros em massa são menos comuns no sul do país do que em algumas áreas do norte, mas têm causado crescente preocupação. A BBC observa que abduções anteriores no sudeste já foram vinculadas a grupos separatistas, como o Indigenous People of Biafra (IPOB), mas as autoridades não atribuíram o caso atual a nenhum grupo específico.

As informações desta reportagem são baseadas em apuração publicada pela BBC Africa e em declarações citadas à emissora.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 40825

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