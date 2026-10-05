Incêndio em caminhão com produtos ortopédicos interdita BR-376 em Guaratuba

Bombeiros combatem as chamas; trecho da BR-376, no litoral do Paraná, registrava cerca de 6 km de fila por volta das 10h15 e não tem previsão de liberação

Um caminhão que transportava produtos ortopédicos pegou fogo e interditou totalmente a BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã desta segunda-feira (5 de outubro de 2026).

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas. Por volta das 10h15 havia cerca de 6 quilômetros de fila no trecho; não há previsão para a liberação da pista, segundo o G1.

Detalhes da ocorrência