Incêndio em caminhão com produtos ortopédicos interdita BR-376 em Guaratuba

Bombeiros combatem as chamas; trecho da BR-376, no litoral do Paraná, registrava cerca de 6 km de fila por volta das 10h15 e não tem previsão de liberação
Um caminhão que transportava produtos ortopédicos pegou fogo e interditou totalmente a BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã desta segunda-feira (5 de outubro de 2026).
Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas. Por volta das 10h15 havia cerca de 6 quilômetros de fila no trecho; não há previsão para a liberação da pista, segundo o G1.
Detalhes da ocorrência
- Carga: produtos ortopédicos.
- Local: BR-376, em Guaratuba (litoral do Paraná).
- Horário mencionado pela fonte: manhã de segunda-feira (5); às 10h15 havia cerca de 6 km de fila.
- Situação: trecho totalmente interditado enquanto os bombeiros combatem as chamas.
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO
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