Polícia Federal apreende R$ 2,8 milhões e registra centenas de crimes durante o primeiro turno das eleições de 2026

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A ação, que focou na prevenção e na repressão de crimes eleitorais, ocorreu no último domingo (4). Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a autoridade Polícia trabalhou em todo o território nacional para garantir a lisura do pleito.
Do montante total apreendido, R$ 520 mil foram encontrados em espécie, enquanto o restante do valor corresponde a bens diversos. A operação mobilizou efetivos em 23 estados e no Distrito Federal, demonstrando a abrangência do combate a ilícitos eleitorais.
Até o final da noite de domingo, a Polícia Federal instaurou 49 inquéritos policiais e lavrou 100 termos circunstanciados de ocorrência (TCs). Ao longo do dia, 204 pessoas foram conduzidas às delegacias sob suspeita de envolvimento em práticas ilegais.
Os registros mais frequentes durante o primeiro turno foram os crimes de compra de votos e a realização de propaganda eleitoral irregular. A força-tarefa atuou para coibir essas práticas que comprometem o processo democrático.
A atuação da PF não se limitou apenas ao dia da votação. Durante todo o ano de 2026, foram abertos 1.342 inquéritos para investigar crimes eleitorais em todo o país. O Rio de Janeiro lidera a lista com 156 inquéritos, seguido pelo Maranhão, com 135, Ceará, com 120, e São Paulo, com 98 casos.
A Polícia Federal disponibiliza um link oficial para que o cidadão possa acompanhar o número de investigações de crime eleitoral em andamento no Brasil, promovendo transparência sobre as ações de repressão aos delitos praticados no contexto das eleições.
Qual foi o valor total apreendido pela Polícia Federal no domingo?
A PF apreendeu R$ 2,8 milhões, sendo R$ 520 mil em espécie e o restante em bens.
Quais foram os crimes mais comuns registrados pela PF?
As principais ocorrências foram a compra de votos e a propaganda eleitoral irregular.
Quantas pessoas foram levadas às delegacias?
Durante o dia de votação, 204 pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos às autoridades.
Quantos inquéritos foram abertos em 2026?
Ao longo de todo o ano de 2026, foram instaurados 1.342 inquéritos para apurar crimes eleitorais.
Em quais locais a PF realizou as apreensões?
Foram registradas ocorrências no Distrito Federal e em 23 estados brasileiros, abrangendo diversas regiões do país.