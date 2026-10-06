Motociclista perde o controle de Honda Biz e cai no Bairro Alto Alegre

Segundo o CGN, a motociclista de 43 anos perdeu o controle da Honda Biz no cruzamento da Tarcílio Wagner com a Hercílio Luz; Siate atendeu e a levou à UPA Tancredo.

Uma motociclista sofreu uma queda após perder o controle de uma Honda Biz na noite de segunda-feira (5) em Cascavel, segundo o CGN. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Tarcílio Wagner com a Rua Hercílio Luz, no Bairro Alto Alegre.

Uma equipe do Siate foi acionada para atender a ocorrência. A condutora, de 43 anos, teve ferimentos leves, recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada à UPA Tancredo para avaliação médica, conforme as informações divulgadas pelo CGN.

Vítima

Segundo o CGN, a motociclista tem 43 anos e sofreu ferimentos avaliados como leves. Ela recebeu atendimento no local e, em seguida, foi levada para avaliação na UPA Tancredo.

Local do acidente

O incidente aconteceu no cruzamento entre a Rua Tarcílio Wagner e a Rua Hercílio Luz, no Bairro Alto Alegre, em Cascavel, conforme relato do CGN.