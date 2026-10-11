Polícia Federal desmente revista Veja e ministro Alexandre Padilha aciona Justiça contra fake news envolvendo Lula

A Polícia Federal emitiu um comunicado oficial desmentindo informações publicadas pela revista Veja sobre um suposto depoimento de Daniel Vorcaro envolvendo o presidente Lula e o ministro Alexandre Padilha.

A situação ganhou novos contornos após a divulgação de uma reportagem que alegava a existência de um depoimento do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, no qual ele teria admitido o financiamento de um documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, em troca de benefícios no governo.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a Polícia Federal (PF) negou categoricamente a veracidade das alegações. A corporação afirmou em nota que o ex-banqueiro não prestou depoimento com o teor relatado, nem entregou documentos ou informações que comprovem tal narrativa.

Diante do cenário, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, representado pela Advocacia-Geral da União (AGU), notificou a revista Veja solicitando o direito de resposta. A ação judicial questiona a disseminação do que classifica como fake news a poucos dias do segundo turno das eleições.

Esclarecimentos da Polícia Federal e da defesa

A nota oficial da Polícia Federal é enfática ao desconstruir o conteúdo da matéria. A instituição ressaltou que não há registros de depoimentos ou anexos entregues à corporação que sustentem as acusações publicadas pelo veículo de comunicação.

O advogado de Daniel Vorcaro, Daniel Bialski, também se manifestou. À Agência Brasil, o defensor esclareceu que não tem conhecimento sobre o suposto financiamento mencionado e afirmou que seu cliente nunca tratou desse assunto com ele.

Suspeita de manipulação por inteligência artificial

Além da contestação sobre o depoimento, o grupo Prerrogativas, composto por juristas, solicitou uma perícia técnica da Polícia Federal no áudio divulgado pela revista. Existe a suspeita de que o material tenha sido adulterado.

Segundo os juristas, há indícios de que o áudio possa ter sido produzido por meio de montagens de trechos distintos ou pelo uso de inteligência artificial para síntese de voz, com o objetivo claro de interferir no processo eleitoral.

Consequências legais da disseminação de desinformação

A notificação extrajudicial enviada à revista reforça que as tentativas de associar o presidente e o ministro a recursos financeiros ilícitos carecem de fundamentação probatória e são juridicamente nulas.

O grupo Prerrogativas alertou que, caso a fraude ou o uso indevido de tecnologia para simular falas seja confirmado, os envolvidos poderão responder por fraude processual e crimes eleitorais relacionados à disseminação deliberada de desinformação.

Perguntas Frequentes

1. Qual foi o posicionamento da Polícia Federal sobre a reportagem? A PF negou a existência de depoimento ou documentos de Daniel Vorcaro que comprovem a narrativa publicada pela revista Veja.

2. O que o ministro Alexandre Padilha solicitou à Justiça? O ministro, via AGU, solicitou o direito de resposta, classificando as informações como fake news que tentam interferir no segundo turno.

3. O que a defesa de Daniel Vorcaro disse sobre o caso? O advogado Daniel Bialski afirmou não ter conhecimento de tal financiamento e negou que seu cliente tenha prestado depoimento sobre o tema.

4. Por que o grupo Prerrogativas pediu perícia no áudio? O grupo suspeita que o áudio possa ter sido adulterado ou criado por inteligência artificial para manipular o cenário eleitoral.

5. Quais crimes podem ser configurados no caso? Se comprovada a fraude, os envolvidos podem responder por fraude processual e crimes eleitorais por disseminação de desinformação.