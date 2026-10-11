Hugo Calderano brilha no China Smash e elimina o favorito Felix Lebrun em virada histórica rumo às semifinais

Hugo Calderano conquista Vitórias expressiva sobre o francês Felix Lebrun e garante vaga entre os quatro melhores do prestigiado China Smash em Pequim.

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano, atual número 7 do mundo, protagonizou uma atuação memorável ao derrotar o francês Felix Lebrun, vice-líder do ranking mundial. O confronto, válido pelas quartas de final do China Smash, foi decidido em uma virada eletrizante que colocou o brasileiro nas semifinais da competição, que é considerada uma das mais importantes do circuito internacional por oferecer 2.000 pontos ao vencedor.

A partida, que exigiu alto nível técnico e psicológico de ambos os atletas, terminou com o placar de 4 sets a 1 para o brasileiro. As parciais foram de 9/11, 11/9, 12/10, 12/10 e 11/9, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Com esse resultado, Calderano interrompeu uma sequência de três vitórias consecutivas do francês em confrontos diretos.

Este duelo marcou um novo capítulo na rivalidade entre os dois jogadores, que se intensificou desde a disputa da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ocasião em que Lebrun levou a melhor. Apesar da recente derrota, o francês ainda detém a vantagem no retrospecto histórico, acumulando cinco vitórias contra quatro do brasileiro em nove partidas oficiais.

A trajetória de Calderano no torneio

Antes de chegar às semifinais, Hugo Calderano demonstrou um desempenho impecável em Pequim. O brasileiro não cedeu nenhum set em suas três Primeira rodadas, superando adversários de peso como o alemão Dimitrij Ovtcharov, o sul-coreano An Jaehyun e o alemão Patrick Franziska, sempre vencendo por 3 sets a 0.

O desafio das semifinais

O próximo compromisso de Hugo Calderano será contra o taiwanês Lin Yun-Ju, que ocupa a 6ª posição no ranking mundial. Yun-Ju garantiu sua classificação após uma Vitórias contundente por 4 sets a 0 sobre o sueco Trüls Moregard. O histórico entre o brasileiro e o taiwanês é favorável a Yun-Ju, que venceu quatro dos cinco confrontos realizados, com a única Vitórias de Calderano datando de 2017.

Expectativa para o próximo jogo

O confronto que definirá um dos finalistas do China Smash está agendado para começar à 1h, no horário de Brasília, deste domingo (11). A torcida brasileira acompanha com expectativa a busca de Calderano por uma vaga na final, em um torneio que tem exigido o máximo de preparo físico e mental dos atletas de elite do tênis de mesa mundial.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi o placar da Vitórias de Hugo Calderano sobre Felix Lebrun?Calderano venceu por 4 sets a 1, com parciais de 9/11, 11/9, 12/10, 12/10 e 11/9.

Quem é o próximo adversário de Calderano no China Smash?

O adversário será o taiwanês Lin Yun-Ju, atual número 6 do mundo.

Qual o histórico de confrontos entre Calderano e Lin Yun-Ju?Eles se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias para o taiwanês e uma Vitórias para o brasileiro, conquistada em 2017.

Qual a importância do China Smash no circuito?

O torneio é um dos mais prestigiados do mundo, oferecendo a pontuação máxima de 2.000 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa.

Quando será a semifinal contra o taiwanês Lin Yun-Ju?

A partida está programada para ocorrer à 1h (horário de Brasília) deste domingo, dia 11 de outubro.