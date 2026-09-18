Polícia inicia retirada de Migrants das praias de Ceuta para acampamento no porto

Operação começou na manhã de sexta-feira; mais de 3.000 foram transferidos e acampamento tem capacidade para 1.700, segundo BBC e Efe

Policiais começaram a transferir centenas de Migrants que viviam nas praias de Ceuta para um novo acampamento de tendas na área do porto do enclave espanhol no norte da África, informou a BBC.

Como ocorreu a operação

Agentes enfrentaram multidões que tentavam garantir lugar no novo local. Vídeos mostram pessoas avançando na escuridão enquanto a polícia tentava manter a ordem ao longo de um trajeto de 2 km até o porto. A BBC relatou que foram ouvidos disparos e houve relatos de que a polícia disparou para o alto.

Durante a ação, alguns Migrants romperam o cordão policial; mais de 170 agentes foram mobilizados, incluindo técnicos de drones, segundo a agência Efe. A reportagem acrescenta que a situação foi depois "rapidamente trazida sob controle" e a operação pôde prosseguir.

Contexto político e críticas

A transferência faz parte de um esforço do governo para concentrar Migrants em instalações onde possam ser identificados e atendidos enquanto seu estatuto administrativo for analisado, informou a BBC.

A crise também criou dificuldades diplomáticas para Sánchez, que está em desacordo com a Itália e tenta manter relações bilaterais com o Marrocos, segundo a BBC.

Vítimas e problemas locais

Milhares de pessoas atravessaram a cerca fronteiriça e nadaram ao redor das barreiras no mar; autoridades locais informaram que pelo menos 100 pessoas morreram durante a travessia. A BBC também notou que promotores afirmam que ocorrem quase diariamente relatos de agressões sexuais em Ceuta.

Moradores do território, de 18,5 km², expressaram preocupações com segurança; alguns destruíram abrigos e impediram o fornecimento de ajuda aos Migrants, informou a reportagem da BBC.